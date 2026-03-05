Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

De wedstrijd in de Champions League tegen Atlético Madrid maakte veel duidelijk. Zelfs zonder Raphael Onyedika - onbeschikbaar vanwege een schorsing - was er geen plaats voor Ludovit Reis. Die valt meer en meer buiten de 20 of zelfs 23 namen.

Waar gedacht werd dat de Nederlander zou profiteren van de afwezigheid van Onyedika om toch minstens bij de kern te zitten, blijkt het tegendeel waar. Leko heeft naar eigen zeggen meerdere alternatieven achter de hand om het middenveld te herschikken.

Club Brugge en Ludovit Reis: een aflopend huwelijk?

Club Brugge haalde hem met de nodige bombarie in huis én stelde ook de nodige budgetten vrij om Ludovit Reis binnen te halen, maar de laatste maanden gaat het van kwaad naar erger voor hem bij blauw-zwart - zeker onder Leko.

Volgens Het Nieuwsblad is het duidelijk dat de 25-jarige middenvelder geen enkele rol meer zal spelen dit seizoen. En dat het dus mogelijk ook al uitkijken is naar een mogelijke transfer voor hem na amper één jaartje.

Zien we Ludovit Reis nog voor Club Brugge spelen?

Zo wordt Reis wel dé floptransfer van Club Brugge van afgelopen zomer, want echt doorzetten was er nooit bij - al was de interne concurrentie wel enorm met onder meer Stankovic en Onyedika, maar dan nog: ook met oog op volgend seizoen lijkt het vertrouwen geknakt.



Sinds 16 januari maakte Reis geen speelminuten meer voor Club Brugge. Hij zat nog een paar keer op de bank, maar lijkt ook daar steeds minder kans toe te maken. Komt er een einde aan het verhaal van de 'man van zes miljoen euro' deze zomer, of grijpt Reis dan een nieuwe kans?