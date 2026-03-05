Van Anderlecht naar WK-glorie? Kans wordt opnieuw veel groter

Wat mogen we van Marokko verwachten op het WK 2026 in de Verenigde Staten, Canada en Mexico? Er zijn toch wel wat kenners die in het Noord-Afrikaanse land opnieuw een ferme outsider zien. Krijgt dat succes een Belgisch kantje?

Marokko haalde op het vorige WK nog de halve finales, door onder meer België uit te schakelen in de groepsfase en daarna nog een paar extra knappe wedstrijden te spelen en die ook tot een goed einde te brengen.

Walid Regragui stopt ermee als bondscoach bij Marokko

Op het WK 2026 zou de selectie wel eens aangevoerd kunnen worden door een man met een stevig Belgisch randje rond zijn naam. Dat gerucht gaat ondertussen al een dikke week de ronde en wordt steeds meer bevestigd.

Walid Regragui zou effectief zijn ontslag hebben ingediend als bondscoach van Marokko. De federatie heeft zijn vertrek aanvaard. Dat wordt bevestigd door zowel Marokkaanse als Franse bronnen en zou ondertussen definitief zijn.

Nieuwe bondscoach Marokko er eentje met Belgisch randje?

De verloren finale van de Afrika Cup heeft er stevig op ingehakt bij Regragui. Als opvolger staat Mohamed Ouahbi nu echt wel op nummer één op het verlanglijst. Hij zal moeten overnemen met oog op het WK 2026 in de VS, Canada en Mexico.



Tot op heden was Ouahbi de coach van de beloftenploeg van Marokko. In het verleden was hij een decennium lang actief bij RSC Anderlecht, waar hij ook onder meer assistent was in de vorige periode van Besnik Hasi bij paars-wit.