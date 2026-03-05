"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal

"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal
Foto: © photonews

Eden Hazard gaf onlangs een interview aan de RTBF. De ex-Rode Duivel had het daarbij onder meer over zijn afkeer van de VAR. Daar is de gewezen Rode Duivel duidelijk geen fan van.

De ex-voetballer was heel duidelijk: als hij één regel in het voetbal mocht veranderen, dan was het het gebruik van de VAR. Eden Hazard is helemaal geen fan van de VAR en wil eigenlijk opnieuw af van dat vehikel.

Dezelfde problemen als vroeger blijven volgens Eden Hazard over

"Ik hou er niet van, het werkt op mijn zenuwen," zei de gewezen Rode Duivel tegen de RTBF. "Het haalt zoveel weg uit het voetbal, uit de emoties... om uiteindelijk toch nog altijd met dezelfde problemen te zitten als vroeger."

Ook al corrigeert de VAR soms onrecht, toch vindt de voetballegende dat de video een negatief effect heeft op de emoties en zou hij het liever afschaffen: "Onrecht in het voetbal heeft ook zijn charme, ook al is het als supporter moeilijk te slikken als het tegen ons is. Het haalt zoveel emotie weg."

Eden Hazard is duidelijk in wat hij wil

Afgelopen weekend was Eden Hazard aanwezig in het Lotto Park en zag hij Anderlecht met 5-1 winnen van OHL. Hij illustreerde zijn standpunt tegen de VAR met een voorbeeld uit die wedstrijd: "Ik keek naar de match van Thorgan (Hazard), die kerel van OHL maakt een superdoelpunt, maar dan moet hij vijf minuten wachten, hij weet het niet... en pas daarna viert hij. Dat is zo flauw. Dus ja, ik zou de VAR afschaffen."


Dat de VAR voor enorm veel discussie zorgt in de voetbalwereld, staat vast. Afschaffing lijkt echter allerminst aan de orde. Integendeel, er worden volop innovaties onderzocht om de videohulp te verbeteren.

Moet de VAR blijven bestaan?

50%
50%

Je kan nog stemmen tot 08/03/2026 07:00.

1 reacties
