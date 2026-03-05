Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe?

Jari De Busser kan komende zomer een heel mooie transfer versieren. De doelman van Go Ahead Eagles kan rekenen op concrete interesse van Feyenoord Rotterdam, nadat ook RSC Anderlecht zich al roerde voor de doelman.

Jari De Busser draaide in de wintermercato de nodige toertjes op de geruchtenmolen. Zo stond hij op de lijst van RSC Anderlecht, dat uiteindelijk Justin Heekeren naar Brussel wist te halen. En ook Feyenoord Rotterdam roerde zich.

Jari De Busser heeft een contract tot juni 2027

Uiteindelijk kwam het niet tot een transfer. "Ik heb nog niets gehoord van mijn zaakwaarnemer", liet De Busser in Voetbal International het achterste van zijn tong niet zien. "En in dat geval is er dan ook niets voor mij. Ik hoor hem als er echt iets speelt."

Komende zomer kan er mogelijk opnieuw geprobeerd worden om de doelman weg te kapen bij Go Ahead Eagles waar hij de voorbije maanden en jaren is opgevallen – ook onder meer als geweldige strafschoppenstopper.

Wie haalt Jari De Busser in huis?

Met een reddingspercentage van boven de 75 procent én meer reddingen (ongeveer 4,5) dan de verwachte drie per wedstrijd doet hij het nog steeds bijzonder goed. Toch lijkt er ook een keerzijde aan het verhaal te zijn richting een transfer.

Het contract van de doelman loopt af in juni 2027. Als er deze zomer geen transfer komt, dan kan hij mogelijk volgend jaar transfervrij vertrekken uit Deventer. Tot op heden lijkt er een contractverlenging in de maak, waardoor Go Ahead in een zwakke onderhandelingspositie zit.