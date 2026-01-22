Komt Anderlecht te laat? 'Feyenoord wil Belgische doelman naar De Kuip halen voor neus van paars-wit'

Komt Anderlecht te laat? 'Feyenoord wil Belgische doelman naar De Kuip halen voor neus van paars-wit'
Jari De Busser kan deze winter een héél mooie transfer versieren. De doelman van Go Ahead Eagles kan rekenen op concrete interesse van Feyenoord Rotterdam.

Jari De Busser draait deze maand de nodige toertjes op de geruchtenmolen. Zo staat hij eveneens op de lijst van RSC Anderlecht. Al heeft paars-wit inmiddels Justin Heekeren naar Brussel gehaald. 

Al is Anderlecht niet de enige geïnteresseerde partij. Ook Feyenoord Rotterdam heeft zich gemeld voor onze landgenoot. De Nederlandse topclub is op zoek naar een vervanger voor Justin Bijlow.

Interesse van RSC Anderlecht en... Feyenoord

Het is Robin van Persie die aandringt op de komst van De Busser. De coach van Feyenoord is gecharmeerd door de kwaliteiten van de 26-jarige doelman en wil hem naar De Kuip halen.

"Ik heb nog niets gehoord van mijn zaakwaarnemer", laat De Busser in Voetbal International het achterste van zijn tong niet zien. "En in dat geval is er dan ook niets voor mij. Ik hoor hem als er echt iets speelt."

Ik heb nog niets gehoord van mijn zaakwaarnemer. En in dat geval is er dan ook niets voor mij

Jari De Busser


Go Ahead Eagles staat alleszins niet te springen om hun doelman en sterkhouder middenin het seizoen te zien vertrekken. Voor de volledigheid: Transfermarkt schat zijn marktwaarde op drie miljoen euro.

