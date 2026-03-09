Na ontslag van Vandenbroeck: toch ook goed nieuws bij Zulte Waregem

Bij Zulte Waregem waaide maandag een nieuwe wind na het ontslag van Sven Vandenbroeck. Terwijl Steve Colpaert het roer tijdelijk overneemt, lijkt de club binnenkort ook goed nieuws te kunnen melden naast het veld.

Zulte Waregem nam maandag afscheid van trainer Sven Vandenbroeck. De nederlaag tegen Standard was de vierde op rij, wat de druppel was voor het bestuur. Het liep al langere tijd minder bij Essevee.

Nu neemt Steve Colpaert voorlopig over. Hij zal de laatste twee wedstrijden van de reguliere competitie op de bank zitten en moet een plaats in de Relegation Play-offs voorkomen. Momenteel staat de club slechts één punt boven de gevarenzone.

Essevee staat dicht bij belangrijke contractverlenging

Toch is er ook goed nieuws te melden. Volgens Het Nieuwsblad komt er namelijk een belangrijke contractverlenging aan. Benoit De Jaegere zal snel bijtekenen.

De 21-jarige verdediger ligt nog vast bij de club tot juni, maar zal zijn contract verlengen tot 2029. Dat is althans het plan. Voor de supporters is dat extra goed nieuws. De Jaegere is immers een jeugdproduct van Essevee.

Hij werkte zich op tot de A-ploeg en stond de laatste vijf wedstrijden steeds in de basis. Dat terwijl hij tot speeldag 19 geen enkele keer minuten kon maken.