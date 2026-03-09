Zulte Waregem ziet groot terugkerend probleem: "Dit is heel zuur"

Zulte Waregem leed tegen Standard zijn vierde opeenvolgende nederlaag. Essevee slikte een late tegentreffer, die uiteindelijk fataal bleek. Lukas Willen baalde achteraf.

Standard sloeg net voor het einde van de negentig minuten toe via Henry Lawrence. Die was goed gevolgd en zette zijn team op voorsprong. Vossen leek daarna een strafschop te forceren, maar voorafgaand buitenspel gooide roet in het eten.

Na nederlagen tegen STVV, Anderlecht en KV Mechelen verliest Essevee nu ook van Standard. Essevee-verdediger Lukas Willen ziet bij Sporza een terugkerend probleem bij de ploeg van Sven Vanderbroeck.

Zulte Waregem blijft achter met hetzelfde gevoel

"Dit is heel zuur, we blijven achter met hetzelfde gevoel van de afgelopen weken", klinkt het. "Opnieuw in de laatste minuten, op den duur valt er gewoon nog weinig nog over te zeggen."

"We voelen al enkele weken dat we te weinig beloond worden, het heeft geen zin om dat telkens te benoemen. Ooit moet het er van komen, liefst zo snel mogelijk", aldus Willen.

Lees ook... "Als je ziet wat die spits van Zulte Waregem doet ...": Standard niet te spreken na zege aan Gaverbeek›

Essevee trekt op de volgende speeldag naar KAA Gent. Daarna sluit het de reguliere competitie voor eigen volk af tegen Charleroi. Met een ticket voor de Europe of de Relegation Play-Offs?