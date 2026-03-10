De tijd is nu? KV Mechelen weet wat het moet doen tegen Anderlecht en wil van één ding niets weten

KV Mechelen verloor afgelopen weekend op bezoek bij KAA Gent met 3-1. Met 42 punten zijn ze op die manier mathematisch nog altijd niet zeker van de Champions' Play-offs. Nog één overwinning hebben ze nodig om helemaal zeker te zijn.

De laatste twee kansen zijn thuis tegen RSC Anderlecht en op bezoek bij Club Brugge. Absoluut geen makkelijke wedstrijden, maar wel matchen waar je punten moet in kunnen pakken als je in de Champions' Play-offs zelf geen mal figuur wil slaan.

Historisch iets op komst met KV Mechelen?

Myron van Brederode heeft een wiskundige formule uitgedokterd om er nog in te geloven: "We verloren nog nooit twee keer na elkaar en ik hoop dat we dat nu ook niet gaan doen. We hebben het niet afgemaakt tegen Gent, dus moet het volgende week."

"We moeten er eens van minuut één gaan staan. Het is te vaak dat we pas beginnen voetballen als we op achterstand komen. Het zou historisch zijn voor de club, dus iedereen moet beseffen voor wat we spelen", aldus de Nederlander.

Fred Vanderbiest kijkt met vertrouwen naar de laatste twee wedstrijden

En ook Fred Vanderbiest ziet het nog zitten, al beseft hij ook dat het dubbeltje dan ook eens aan hun kant zal moeten gaan vallen. "We moeten geen dommigheden doen tegen Club Brugge of Anderlecht. We hebben al wat resultaten gehaald tegen moeilijke en zware tegenstanders."

"We kijken naar de match tegen RSC Anderlecht met vertrouwen. Het is zaak om niet te gaan doemdenken. We hebben nog geen enkele keer twee keer na elkaar verloren, en zijn nog niet vaak uit de top-6 geweest. We hebben het nog al rechtgezet. Het is zaak iedereen scherp te krijgen."