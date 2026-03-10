Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg

Manuel Gonzalez
Deze Belgische eersteklasser neemt ingrijpende beslissing en trekt stekker uit beloftenploeg
RAAL La Louvière trekt een streep door de U23-ploeg. De Belgische profclub ziet geen graten in voetballen tegen amateurelftallen.

Het nieuws hing al eventjes in de lucht en is ondertussen bevestigd. RAAL La Louvière heeft volgend seizoen géén beloftenploeg meer in de amateurreeksen.

Jong La Louvière kwam dit seizoen uit in de Derde Afdeling ACFF. De Jonge Wolven kamperen er momenteel op een zevende plaats in het klassement.

Géén U23 meer, wél U21 in elitecompetitie

Toch heeft La Louvière beslist om er de stekker uit te trekken. De club wil zich in plaats daarvan focussen op een U21-team in de elitecompetitie.

Het verdwijnen van de U23-ploeg zorgt voor luxeproblemen in Henegouwen. Sommige spelers zijn klaar om volgend seizoen de overstap te maken naar de A-kern.

Géén steun voor beloftenelftallen


De beloftenelftallen in de Challenger Pro League en in de amateurreeksen zorgen voor meer kritiek. Hun tegenstanders zien hen allesbehalve graag komen.

La Louvière

