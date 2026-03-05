'Zoveelste topdeal op komst voor Union SG: alle hens aan dek'

'Zoveelste topdeal op komst voor Union SG: alle hens aan dek'
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Union SG probeert dit seizoen een tweede titel op rij te pakken en als het even kan ook de Croky Cup te winnen. Daarna moet het deze zomer opnieuw vrezen dat het een flink aantal sterkhouders kwijt zal gaan spelen.

De Israëliër Anan Khalaili staat op de radar van Benfica, de club die vorige zomer al Franjo Ivanović bij de Brusselaars weghaalde. Dat meldt althans transferexpert Sacha Tavolieri. Volgens hem staat de rechtermiddenvelder bovenaan de shortlist van Benfica Lissabon.

Benfica aast op Anan Khalaili van Union SG

Anan Khalaili zou wel eens een prioriteit kunnen worden voor de Portugese club komende zomer. Recent werd ook Newcastle genoemd als een club die geïnteresseerd is in zijn diensten, maar de Portugezen lijken de bovenhand te hebben.

De 21-jarige speler speelde dit seizoen in totaal al niet minder dan 38 wedstrijden voor Union SG en is zo een belangrijk figuur voor zijn team. Hij kwam maar liefst 3062 minuten in actie, goed voor vijf doelpunten en één assist.

Opnieuw een financieel succes voor Union

Hij is één van de revelaties van de Brusselse club dit seizoen. Zijn marktwaarde wordt geschat op 12 miljoen euro volgens Transfermarkt. Opvallend is dat hij overkwam van Maccabi Haifa voor 6,5 miljoen euro en dus zeker de nodige miljoenen winst zou kunnen opleveren.


Bij een vertrek zou een mooie meerwaarde kunnen worden gerealiseerd door de Unionisten. Dit seizoen deed de speler enorm veel ervaring op door onder meer de Champions League te spelen. Op het Europese toneel leverde hij regelmatig goede prestaties die zijn waarde ongetwijfeld hebben doen stijgen.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Primeira Liga
Primeira Liga Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
SL Benfica
Union SG

Meer nieuws

Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

12:40
Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

12:21
'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

12:00
Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

11:20
3
Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

11:40
4
Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

11:28
"Hij heeft een enorme invloed": opnieuw veel lof voor Vincent Kompany

"Hij heeft een enorme invloed": opnieuw veel lof voor Vincent Kompany

11:00
Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

10:01
1
Van Anderlecht naar WK-glorie? Kans wordt opnieuw veel groter

Van Anderlecht naar WK-glorie? Kans wordt opnieuw veel groter

09:30
Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

09:00
2
Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

08:41
5
Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

08:00
1
Maarten Vandevoordt (ex-Genk) is het grote slachtoffer bij de Rode Duivels

Maarten Vandevoordt (ex-Genk) is het grote slachtoffer bij de Rode Duivels

08:20
4
"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal

"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal

07:50
4
Alleen Lionel Messi deed ooit beter: voormalige Anderlecht-speler maakt enorm veel indruk

Alleen Lionel Messi deed ooit beter: voormalige Anderlecht-speler maakt enorm veel indruk

07:00
1
Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe?

Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe?

07:20
Manchester City krijgt ferme klap in titelstrijd, Arsenal doet gouden zaak

Manchester City krijgt ferme klap in titelstrijd, Arsenal doet gouden zaak

06:30
2
David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

19:00
Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

22:30
'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

22:30
Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

21:40
2
Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

22:00
1
Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

21:00
Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

21:20
4
Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

20:00
1
Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal Interview

Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal

20:40
Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

19:40
9
Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

20:20
1
Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

19:20
"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

18:40
4
Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

18:00
Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

18:20
Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

16:30
26
DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

17:40
1
Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

15:30
19
Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

17:00
1

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 06/03 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? Stigo12 Stigo12 over 'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min' Zapper24 Zapper24 over Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht CCpl CCpl over Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?" Jasperd Jasperd over Groot probleem voor Anderlecht en Taravel Juha Reini Juha Reini over Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken FCBalto FCBalto over Club Brugge - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved