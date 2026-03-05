'Zoveelste topdeal op komst voor Union SG: alle hens aan dek'

Union SG probeert dit seizoen een tweede titel op rij te pakken en als het even kan ook de Croky Cup te winnen. Daarna moet het deze zomer opnieuw vrezen dat het een flink aantal sterkhouders kwijt zal gaan spelen.

De Israëliër Anan Khalaili staat op de radar van Benfica, de club die vorige zomer al Franjo Ivanović bij de Brusselaars weghaalde. Dat meldt althans transferexpert Sacha Tavolieri. Volgens hem staat de rechtermiddenvelder bovenaan de shortlist van Benfica Lissabon.

Benfica aast op Anan Khalaili van Union SG

Anan Khalaili zou wel eens een prioriteit kunnen worden voor de Portugese club komende zomer. Recent werd ook Newcastle genoemd als een club die geïnteresseerd is in zijn diensten, maar de Portugezen lijken de bovenhand te hebben.

De 21-jarige speler speelde dit seizoen in totaal al niet minder dan 38 wedstrijden voor Union SG en is zo een belangrijk figuur voor zijn team. Hij kwam maar liefst 3062 minuten in actie, goed voor vijf doelpunten en één assist.

Opnieuw een financieel succes voor Union

Hij is één van de revelaties van de Brusselse club dit seizoen. Zijn marktwaarde wordt geschat op 12 miljoen euro volgens Transfermarkt. Opvallend is dat hij overkwam van Maccabi Haifa voor 6,5 miljoen euro en dus zeker de nodige miljoenen winst zou kunnen opleveren.



Bij een vertrek zou een mooie meerwaarde kunnen worden gerealiseerd door de Unionisten. Dit seizoen deed de speler enorm veel ervaring op door onder meer de Champions League te spelen. Op het Europese toneel leverde hij regelmatig goede prestaties die zijn waarde ongetwijfeld hebben doen stijgen.