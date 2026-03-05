Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

Dit weekend staat er een topper op het programma tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Historisch gezien nog altijd een belangrijk duel, al is het verschil tussen beide teams wel groot. Toch staat er ook bij blauw-zwart druk op.

Club Brugge speelde een fantastische reeks in de Champions League, waarbij het zelfs opnieuw de top-24 en dus de tussenronde haalde. Maar in de competitie staan ze er ook dit seizoen niet echt boven, want Union SG is leider.

Club Brugge liet volgens Franky Van der Elst al te veel punten liggen

"Ze lieten naar mijn smaak te veel punten liggen in de competitie. De grootste tegenvaller was de uitschakeling in de kwartfinale van de beker tegen Charleroi", aldus Franky Van der Elst in zijn analyse bij Sudpresse.

Er staat dan ook de nodige druk op de ketel voor de match tegen Anderlecht én met het oog op de titel. Die druk is volgens Van der Elst zelfs verdubbeld. En als het niet lukt tegen paars-wit? Dan is de trainerswissel nog geen overtuigende zaak gebleken.

Match tegen Anderlecht van groot belang voor Club Brugge

"Onder Nicky Hayen beleefde Brugge een aantal geweldige momenten, met een landstitel, een bekerwinst en sterke prestaties in de Champions League. Sinds de terugkeer van Ivan is het seizoen van Brugge grotendeels hetzelfde gebleven als sinds augustus."



Van der Elst ziet wel een paar goede momenten zoals het winnen tegen Marseille, maar er zijn ook mindere momenten zoals thuis verliezen tegen La Louvière. De slotsom? Het is vooral hetzelfde patroon als onder Hayen en veel is er dus nog niet veranderd volgens het Club-icoon.