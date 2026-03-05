Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via Instagram!

Dit weekend staat er een topper op het programma tussen Club Brugge en RSC Anderlecht. Historisch gezien nog altijd een belangrijk duel, al is het verschil tussen beide teams wel groot. Toch staat er ook bij blauw-zwart druk op.

Club Brugge speelde een fantastische reeks in de Champions League, waarbij het zelfs opnieuw de top-24 en dus de tussenronde haalde. Maar in de competitie staan ze er ook dit seizoen niet echt boven, want Union SG is leider.

Club Brugge liet volgens Franky Van der Elst al te veel punten liggen

"Ze lieten naar mijn smaak te veel punten liggen in de competitie. De grootste tegenvaller was de uitschakeling in de kwartfinale van de beker tegen Charleroi", aldus Franky Van der Elst in zijn analyse bij Sudpresse.

Er staat dan ook de nodige druk op de ketel voor de match tegen Anderlecht én met het oog op de titel. Die druk is volgens Van der Elst zelfs verdubbeld. En als het niet lukt tegen paars-wit? Dan is de trainerswissel nog geen overtuigende zaak gebleken.

Match tegen Anderlecht van groot belang voor Club Brugge

"Onder Nicky Hayen beleefde Brugge een aantal geweldige momenten, met een landstitel, een bekerwinst en sterke prestaties in de Champions League. Sinds de terugkeer van Ivan is het seizoen van Brugge grotendeels hetzelfde gebleven als sinds augustus." 


Van der Elst ziet wel een paar goede momenten zoals het winnen tegen Marseille, maar er zijn ook mindere momenten zoals thuis verliezen tegen La Louvière. De slotsom? Het is vooral hetzelfde patroon als onder Hayen en veel is er dus nog niet veranderd volgens het Club-icoon.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/03).

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Jupiler Pro League
Jupiler Pro League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Anderlecht
Club Brugge
Franky Van der Elst
Ivan Leko

Meer nieuws

'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

12:00
Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

12:40
Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

12:21
Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

08:41
5
Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

08:00
1
"Hij heeft een enorme invloed": opnieuw veel lof voor Vincent Kompany

"Hij heeft een enorme invloed": opnieuw veel lof voor Vincent Kompany

11:00
Van Anderlecht naar WK-glorie? Kans wordt opnieuw veel groter

Van Anderlecht naar WK-glorie? Kans wordt opnieuw veel groter

09:30
Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

11:40
4
Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

11:28
'Zoveelste topdeal op komst voor Union SG: alle hens aan dek'

'Zoveelste topdeal op komst voor Union SG: alle hens aan dek'

10:30
Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

10:01
1
Alleen Lionel Messi deed ooit beter: voormalige Anderlecht-speler maakt enorm veel indruk

Alleen Lionel Messi deed ooit beter: voormalige Anderlecht-speler maakt enorm veel indruk

07:00
1
Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

09:00
2
Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

Silvio Proto onthult: dit is waarom Anderlecht plots weer draait onder Jérémy Taravel

22:30
Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe?

Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe?

07:20
Maarten Vandevoordt (ex-Genk) is het grote slachtoffer bij de Rode Duivels

Maarten Vandevoordt (ex-Genk) is het grote slachtoffer bij de Rode Duivels

08:20
4
"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal

"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal

07:50
4
'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

'Schalke verrast en wil plots doorpakken voor Anderlecht-speler: heel opvallende prijs duikt op'

22:30
Manchester City krijgt ferme klap in titelstrijd, Arsenal doet gouden zaak

Manchester City krijgt ferme klap in titelstrijd, Arsenal doet gouden zaak

06:30
2
Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

Antwerp-fans blijven dit weekend allemaal thuis: dit is de reden

21:40
2
Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

22:00
1
Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

Elleboogtik heeft grote gevolgen: dit is de definitieve straf voor Westerlo-speler Nsiala

21:00
Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

Wout Faes heeft knoop doorgehakt over zijn toekomst bij AS Monaco

21:20
4
Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst?

16:30
26
Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

Geweldig nieuws voor Standard uit de ziekenboeg

20:00
1
Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal Interview

Zijn carrière, de buzz rond de paal en zelfs SpongeBob: Michy Batshuayi doet zijn verhaal

20:40
Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

Disciplinair Comité is duidelijk: deze straf krijgt Kevin Van Den Kerkhof voor aanslag op Tzolis

19:40
9
Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

Harry Maguire, ploegmaat van Senne Lammens, krijgt voorwaardelijke celstraf van 15 maanden

20:20
1
DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

DONE DEAL: Beveren haalt uit en kaapt transfertarget weg voor neus RSC Anderlecht

17:40
1
David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

David Hubert over dé man van Union SG: "Je had het moeten zien"

19:00
Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

Extra miljoenen op komst voor Club Brugge? 'Newcastle United en Aston Villa willen meer dan 50 miljoen geven'

18:20
Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

Miljoenen of nieuwe kans? Deze Anderlechtman komt helemaal boven water in Duitsland

17:00
1
Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

Rode Duivel Diego Moreira bevestigt zeer slecht nieuws

19:20
"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

"De nieuwe Thibaut Courtois": België heeft binnenkort drie doelmannen bij de beste clubs ter wereld

18:40
4
Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

Ricardo Sá Pinto (ex-Standard) verliet Iran maar nét voor de aanvallen en getuigt heel eerlijk

18:00
Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?"

15:30
19

Meer nieuws

Populairste artikels

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 06/03 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

Nieuwste reacties

FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? Stigo12 Stigo12 over 'Atlético Madrid wil halve basisploeg van Club Brugge in huis halen: concurrentie is niet min' Zapper24 Zapper24 over Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Ruben Van Gucht reageert op Herman Brusselmans: "Lult uit zijn nek" FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht CCpl CCpl over Zware boetes en nieuwe regels voor Challenger Pro League op komst? FoxMulder (Free Shaky!) FoxMulder (Free Shaky!) over Filip Joos laat zich uit over het titeldebat: "Ze mogen er een kruis over maken, toch?" Jasperd Jasperd over Groot probleem voor Anderlecht en Taravel Juha Reini Juha Reini over Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken FCBalto FCBalto over Club Brugge - Anderlecht: - Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved