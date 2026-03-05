'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

Bij RSC Anderlecht is er onder interim-coach Jérémy Taravel een revival bezig. Hem T1 laten blijven zorgt echter wel voor een praktisch probleem, al zou daar een mouw aan te passen vallen. En dat lijkt nu ook te gaan gebeuren.

Het ontslag van Besnik Hasi bij RSC Anderlecht was het begin van een nieuwe rollercoaster. Uiteindelijk zou ook Edward Still snel het zinkende schip verlaten, waarna enkel Jérémy Taravel nog overbleef bij paars-wit als coach.

Taravel maakt indruk, maar heeft niet het juiste diploma

En die nieuwe coach deed het niet slecht. Hij heeft echter niet het juiste diploma en dus moet Anderlecht een oplossing vinden. Een andere coach, dan toch? Zover lijkt het vooralsnog niet te gaan komen, want paars-wit komt met een oplossing.

Het gaat volgens Anderlecht namelijk louter om een administratieve kwestie. Taravel heeft niet meer dan een UEFA A-diploma, te weinig om in de Jupiler Pro League aan te treden als T1. De deadline is wat dat betreft 10 april 2026.

Jérémy Taravel doet cursus in het buitenland

Vanaf dan zou Anderlecht niet meer met enkel Taravel mogen functioneren. Vanaf speeldag twee van de play-offs is dat dus een probleem voor Anderlecht. Volgens Het Nieuwsblad wil paars-wit tot het einde van het seizoen door met Taravel en dus vonden ze een oplossing.

Lees ook... Groot probleem voor Anderlecht en Taravel›

De coach zal een trainerscursus gaan volgen in het buitenland, teneinde zo snel mogelijk het benodigde diploma te hebben. Jeugdcoaches Roel Clement en Stéphane Stassin hebben een Pro License-diploma, dus als een van hen op de bank plaats gaat nemen is ook dat praktisch euvel voorlopig van de baan.