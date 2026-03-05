Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

Steeds meer en steeds veelvuldiger worden standaardsituaties belangrijk in het hedendaagse voetbal. In Engeland zoekt Arsenal soms op het cynische af naar corners om daaruit te scoren en ook in ons land zijn er heel wat storende elementen te verkondigen.

Een extra gegeven bij de standaardsituaties is dat de assistenten die zich daar op toespitsen plots recht veren van de reservebank om extra aanwijzingen te geven aan de spelers, zowel in verdedigend als aanvallend opzicht.

Assistenten die aanwijzingen geven? Cinema volgens Hein Vanhaezebrouck

Hein Vanhaezebrouck is er kristalhelder en toch wel bijzonder hard over in Het Nieuwsblad: "Het is pure cinema, onvoorstelbaar. Allemaal staan ze daar plots. Maar die assistenten staan daar maar te waaien in de wind."

"Het heeft geen enkele zin. Geen van die spelers luistert of kijkt. Bij mij ontfermde keeperstrainer Francky Vandendriessche zich daarover. Alle spelhervattingen werden bij voorbaat doorgesproken. Ook wie erin komt, krijgt voor zijn invalbeurt nog eens alle instructies."

Heeft het zin om aanwijzingen te geven?

"Alleen als er al wat vervangingen bij de tegenstander doorgevoerd zijn, probeerden we de spelers op het veld te bereiken. Dan gaven we soms een briefje mee. Meestal gaven we instructies mee met spelers die het veld opkwamen."



Volgens Vanhaezebrouck bereik je niemand door daar te staan roepen. Het gaat over een trend die - uiteraard - in Engeland is begonnen en dat nu door iedereen nagedaan wordt. Maar het zou dus geen enkele zin hebben.