KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

Robbe Decostere (27) zet komende zomer een nieuwe stap in zijn carrière. De verdediger verlaat SK Roeselare voor KV Diksmuide Oostende.

Decostere heeft een stevige ervaring opgebouwd in het Belgische voetbal. Zo speelde hij ongeveer zestig wedstrijden in de Jupiler Pro League voor Cercle Brugge en heeft hij ook zijn strepen verdiend bij Tubeke, Zulte Waregem en Union U23.

Volgens sportief manager Filip Mattelin is Decostere een belangrijke aanwinst. “Hij brengt ervaring mee op een hoger niveau en kan zowel op rechtsachter, centraal achterin als op het middenveld uit de voeten. Die polyvalentie is een extra troef voor KVDO.”

Voor Decostere zelf is de stap naar KVDO ook een kwestie van persoonlijke motivatie. “Het gezonde project van de club en de focus op lokale spelers spreken me enorm aan", zegt hij.

De verdediger woont in Jabbeke en ziet de overstap naar Diksmuide Oostende als een logische volgende stap. “Ik ben benieuwd naar deze nieuwe uitdaging en de rol die ik kan spelen binnen het team", aldus Decostere.



Toch wil hij eerst het seizoen met SK Roeselare op een mooie manier afsluiten. “Mijn focus ligt nu nog volledig bij Roeselare, maar daarna kijk ik ernaar uit om me bij KVDO te bewijzen,” besluit hij.