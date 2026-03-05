Analyse KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt

KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt
Foto: © photonews
Als KV Mechelen dit weekend wint bij KAA Gent zijn ze zeker van van Champions' Play-offs. Dat zou een opluchting van jewelste zijn na er zoveel keer dichtbij te zijn geweest. Maar waarom lezen we dan zoveel kritiek op het spel van de Maneblussers?

U moet er sociale media maar eens op nakijken... Fred Vanderbiest krijgt van de eigen aanhang vrij veel kritiek omdat het spel niet mooi is om te zien. Als u het Vanderbiest zelf zou vragen, haalt die de schouders eens op en wijst naar het klassement. 

Lauberbach verliezen? Geen probleem!

En gelijk heeft hij. Wat mag men meer verwachten van een trainer die tijdens de wintermercato nog zijn diepe spits kwijtraakte? Lion Lauberbach was dan misschien niet de meest verfijnde of meest efficiënte, maar het was wel de kapstok waar zijn elftal aan ophing. 

Toch haalde Malinwa 10 op 15 sinds zijn vertrek. Dat toont aan dat Vanderbiest snel kan schakelen. Is het spelniveau minder geworden de laatste weken/maanden? Ja, dat wel, maar hoeft dat te verbazen als je de huidige kern bekijkt? Ze spelen al sinds het begin van het seizoen op de toppen van hun tenen.

Winst tegen Club Brugge bevestigde mantra van Vanderbiest

Op speeldag 2 werd er gewonnen van Club Brugge en dat zette de toon voor de rest van het seizoen. De boodschap van Vanderbiest - iedereen moet extra meters maken - werd ondersteund door resultaten. Ook nu het wat moeilijker gaat en de punten blijven volgen, kan Vanderbiest zijn groep blijven motiveren met dat mantra. 

Werken en harder werken wordt beloond. Dat ziet men ook van bovenaf, want sportief directeur Tom Caluwé vindt het allemaal wel goed. Neem nu verdedigende middenvelder Fredrik Hammar. De Zweed werd gekocht voor één miljoen euro. Een stevige investering voor een club als Mechelen.

Verveelvoudiging van de spelerswaardes

Maar hij is nu wel al ongeveer een viervoud waard. Hetzelfde geldt voor José Marsa, Mathis Servais en Redouane Halhal. Allemaal spelers waar vroeg of laat (grote) winst op kan gemaakt worden. Hun marktwaarde is eveneens fel gestegen. Ook dat is heel belangrijk voor KVM. 

In de organisatie van Vanderbiest komen ze tot hun recht. Het financiële plaatje is al jaren een evenwichtsoefening bij KV Mechelen, maar zo'n topjaar kan hen een flink duwtje in de rug geven. Nog vijf uitverkochte thuismatchen zijn niet alleen welkom, maar een reden tot euforie Achter de Kazerne. Ze krijgen alvast een voorsmaakje de komende weken, met nog een thuismatch tegen Anderlecht en een verplaatsing naar Club. Maar eerst toch maar winnen van Gent...

