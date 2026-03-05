Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

De Pro League gaat op zoek naar twee nieuwe leden voor haar Hall of Fame. Supporters kunnen kiezen uit zes absolute WK-legendes. De nieuwste editie is een vette knipoog naar het WK 1986, ondertussen veertig jaar geleden.

"Deze zomer is het exact veertig jaar geleden dat de Rode Duivels in Mexico geschiedenis schreven. Op het WK van 1986 verbaasde België de wereld met onverzettelijk voetbal en een vierde plaats", aldus de Pro League op haar webstek.

Hall of Fame krijgt een nieuwe upgrade

"Dit jaar voegen we met het oog op die historische campagne twee coryfeeën uit die legendarische WK-selectie met eveneens geweldige statistieken in de Pro League toe aan onze Hall of Fame", klinkt het verder nog.

"De Hall of Fame werd in 2024 opgericht met 11 iconen uit onze vaderlandse competitie. In 2025 volgden twee nieuwe namen en ook dit jaar schrijven we verder aan dat verhaal. In de marge van onze Pro League Awards vereeuwigen we twee nieuwe namen in de Hall of Fame."

Wie gaat er in de Hall of Fame worden opgenomen?

"Niet alleen als eerbetoon aan hun WK-prestaties in Mexico, maar als blijvende herinnering aan hun nalatenschap op de Belgische velden. Wie zich in 2026 bij het nu al bonte gezelschap voegt, dat bepalen opnieuw de fans."



In een online voting via de Pro League app kiezen zij uit de volgende zes genomineerden: