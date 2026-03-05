Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

De Belgische competitie heeft mooie resultaten in Europa weten neer te zetten de voorbije jaren. Maar er zijn nog competities waar we een stap in de goede richting aan het zetten zijn. Zo ook in Noorwegen.

"Noorwegen is ineens een enorm voetballand geworden? Neen, dat is niet ineens. Ze zijn daar al jaren naartoe aan het werken. De leeftijd in de tweede klasse van het Noorse voetbal is ook veel lager geworden dan vroeger."

Is Noorwegen het nieuwe beloofde land voor het voetbal?

"Er zitten veel jonge spelers tussen, veel Noorse talenten ook. Het is een probleem in het Belgisch voetbal dat er te veel buitenlandse spelers spelen, ook bij de jeugd. Nu spreek ik tegen mijn eigen winkel ... Ach, ik ben Belg geworden."

En Arnar Vidarsson ging door op zijn elan in MidMid: "Bodo/Glimt doet het goed in de Champions League met negen Noren in de basis en negentien Noren in een kern van 23 spelers. Dat is niet zomaar gebeurd, ze werken er naartoe."

Belgische clubs kunnen veel leren van Noorse voetbal

"Er is een plan, echt waar. We hebben nog lang niet het einde gezien van het Noorse voetbal. Rosenborg is hetzelfde aan het doen, Viking is kampioen geworden en echt ergens naartoe aan het werken. Belgische clubs kunnen er zoveel van leren."



"Ze zetten een structuur neer en ze hebben de Scandinavische discipline om daar tien jaar lang naartoe te gaan werken en niet zomaar te gaan wisselen als het na twee jaar niet lukt. Dan gaan ze door en blijven ze proberen."