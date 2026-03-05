Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

De maand maart zou wel eens een pittige maand kunnen worden voor het Belgisch voetbal. Deze week werd er vergaderd door de Pro League, aan het einde van de maand wordt een en ander afgeklopt op een Algemene Vergadering.

De profclubs kwamen deze woensdag samen in de kantoren van de Pro League in Diegem, zo meldde Het Nieuwsblad. De clubs uit 1A werden om 10.00 uur verwacht, gevolgd door de 1B-clubs om 14.00 uur voor een lange dag vergaderen.

Algemene Vergadering moet veel duidelijk maken

Op de volgende Algemene Vergadering, gepland tegen het einde van de maand, moet er een oplossing gevonden én met een tweederdemeerderheid goedgekeurd worden. Gebeurt dat niet, dan riskeren de Pro League-clubs zware boetes van meerdere miljoenen euro's door de Belgische Mededingingsautoriteit.

En dan is er nog het mediacontract met DAZN. Ook daarover is het laatste woord nog niet gezegd. De overeenkomst tussen de Pro League en DAZN werd opgezegd, maar tot op heden werd DAZN verplicht om uit te zenden.

Wat gaat er gebeuren met DAZN?

En om voorlopig ook te betalen. De Pro League zegt een sterk dossier te hebben, maar er blijft toch wel ongerustheid bij de clubs. Die hebben het geld nodig om te kunnen overleven en dus werd er druk over gesproken.



Binnen een maand weten we mogelijk (eindelijk) meer. Dan wordt mogelijk ook over heel wat andere zaken een definitieve knoop doorgehakt. En kan er mogelijk ook meteen een nieuwe discussieronde ontstaan.