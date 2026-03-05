Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

Dit weekend staat er met Club Brugge - RSC Anderlecht een topper op het programma tussen twee traditieclubs in de Jupiler Pro League. Kan paars-wit daar tonen dat ze dit seizoen alsnog een woordje mee kunnen spreken?

Als er één speler is waar Franky Van der Elst bij Anderlecht van onder de indruk is, dan is het wel Nathan De Cat. Die is week in, week uit bij de betere voetballers van de Jupiler Pro League. Weinigen komen bij hem in de buurt.

Van der Elst ziet in De Cat een nieuwe Ceulemans

Dat is opvallend, want zo goed speelt paars-wit als collectief allerminst. En dus is het vooral aan de middenvelder om te laten zien wat hij allemaal in zijn mars heeft. Niemand neemt een ploeg zo op sleeptouw.

En dus komen er ook vergelijkingen met vroegere spelers, zoals onder meer Jan Ceulemans. Dat merkt ook Franky Van der Elst op, die in De Cat de nieuwe Ceulemans ziet: "Precies. Ook al speelde Jan iets verder naar voren op het veld."

Gaat Nathan De Cat een grootse carrière maken?

"Maar Nathan heeft dezelfde lichaamstaal en een manier om het spel te begrijpen, waardoor je altijd iets van hem kunt verwachten als hij de bal krijgt", aldus Van der Elst in zijn analyse voor Het Nieuwsblad over het jonge fenomeen.

Volgens hem is het ongelooflijk dat een zeventienjarige jongen als De Cat al op zo'n hoog niveau speelt. Als hij blessurevrij kan blijven en stap voor stap blijft werken? Dan is hij volgens Van der Elst "voorbestemd voor een geweldige carrière."