Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

Thorsten Fink is na zijn ontslag bij KRC Genk onder zeil geraakt bij het Turkse Samsunspor. Daar lijkt hij stilaan klaar te zijn om de toekomst voor te bereiden. En daar horen ook inkomende transfers bij, uiteraard.

Joris Kayembe is aan een goed seizoen bezig bij KRC Genk. Daardoor lijkt hij van belang te gaan worden voor zijn team, ook met oog op de komende jaren. En de Limburgers hebben tot op heden ook alle troeven in handen.

Werk aan de winkel voor KRC Genk in dossier Kayembe

Zo hebben ze een optie in het contract van de linksachter om Kayembe nog een jaartje langer aan zich te binden - het huidige contract van de verdediger loopt in juni 2026 af en dus is er wel degelijk werk aan de winkel.

Maar wat met die optie? Die lichtte het voorlopig nog niet en dus mag Kayembe wel degelijk spreken met andere, geïnteresseerde clubs over een mogelijke transfervrije overstap in de komende zomer. Heel wat gegadigden denken dan ook aan hem.

Trekt Joris Kayembe naar Turkije?

Met Samsunspor is er alvast een Turkse club dat hem heel graag in huis zou willen halen. Bij die club zwaait Thorsten Fink op dit moment de plak, nadat hij eerder dit seizoen werd ontslagen door de Limburgers van Genk.



De komende weken (of maanden) zal blijken of Genk alsnog een inspanning doet om Kayembe langer aan zich te gaan binden. De optie in het contract lichten kan er ook voor zorgen dat er opnieuw een sterke onderhandelingspositie is bij een eventuele transfer.