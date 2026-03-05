Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Foto: © photonews

Eden Hazard kende een heel moeilijke periode bij Real Madrid, waardoor hij eerder dan verwacht stopte met voetballen. Gareth Bale speelde er samen met hem bij de Merengues. Hij heeft nu afgerekend met de Rode Duivel.

Gareth Bale was te gast in de podcast van Gary Neville, Stick to Football, en schoof mee aan tafel met onder meer Paul Scholes en Ian Wright. De Welshman, die sinds 2022 met pensioen is, blikte terug op zijn rijke carrière, vooral bij Tottenham en Real Madrid.

Was Eden Hazard de slechtste op training?

Hij deed er enkele onthullingen, onder meer over het delen van de kleedkamer met Cristiano Ronaldo: "Hij was geobsedeerd door records, door in elke wedstrijd te scoren, 3, 4, 5, 6 keer als het kon. Maar hij scoorde ook echt. Je begon bijna elke match met de zekerheid dat hij zou scoren, en dat was een enorm voordeel", vertelt Bale.

De Welshe winger, bekend om zijn fenomenale snelheid, denkt echter graag dat hij "de snelste van de kern van Real Madrid" was, ook al zou "Cristiano daar wel wat op aan te merken hebben." Aan het einde van de podcast beantwoordde Gareth Bale enkele snelle vragen. Zo moest hij de beste... en de slechtste ploegmaats op training aanduiden.

Gareth Bale schuwt de straffe uitspraken niet

"Modric en Isco waren heel sterk op training. Isco kon het moeilijk hebben op een groot veld, maar op een klein veld was het anders. De slechtste op training? Zeker Eden Hazard", grapt Bale. "Hij had een enkelblessure en is nooit meer voor 100% teruggekeerd."

Die reputatie van Hazard op training is echter niet nieuw. "Dat werd ook al over hem gezegd bij Chelsea. Ik ben zelf ook nooit de meest ijverige geweest op training, want ik hou me liever wat in dan alles te geven en op de wedstrijddag maar 80% te zijn", nuanceert Gareth Bale.

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
"Het werkt op mijn zenuwen": dit zou Eden Hazard veranderen aan het voetbal

07:50
8
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

18:40
1
Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

15:00
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
4
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

17:20
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

16:45
1
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15
Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

14:20
1
Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

14:01
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
8
KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt Analyse

14:40
2
Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

12:21
Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

13:30
KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

13:15
1
Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

13:00
1
Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

12:40
1
"Hij heeft een enorme invloed": opnieuw veel lof voor Vincent Kompany

11:00
'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

12:00
2
Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

11:40
18
Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

11:28
Franky Van der Elst houdt zich niet in over Club Brugge en Leko voor clash met Anderlecht

11:20
7
'Zoveelste topdeal op komst voor Union SG: alle hens aan dek'

10:30
Maarten Vandevoordt (ex-Genk) is het grote slachtoffer bij de Rode Duivels

08:20
9
Paniek in de tent? Fink wil sterkhouder Genk losweken

10:01
2
Van Anderlecht naar WK-glorie? Kans wordt opnieuw veel groter

09:30
Nieuwe opsteker voor Standard in de strijd om de Champions' Play-offs

09:00
3
Spanning bij Real Madrid lopen op: Thibaut Courtois midden in de chaos

22:00
1
Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen?

08:41
7
Groot probleem voor Anderlecht en Taravel

08:00
1
Belgische specialist verlengt niet: hapt Anderlecht toe?

07:20
1

