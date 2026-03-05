Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Eden Hazard kende een heel moeilijke periode bij Real Madrid, waardoor hij eerder dan verwacht stopte met voetballen. Gareth Bale speelde er samen met hem bij de Merengues. Hij heeft nu afgerekend met de Rode Duivel.

Gareth Bale was te gast in de podcast van Gary Neville, Stick to Football, en schoof mee aan tafel met onder meer Paul Scholes en Ian Wright. De Welshman, die sinds 2022 met pensioen is, blikte terug op zijn rijke carrière, vooral bij Tottenham en Real Madrid.

Was Eden Hazard de slechtste op training?

Hij deed er enkele onthullingen, onder meer over het delen van de kleedkamer met Cristiano Ronaldo: "Hij was geobsedeerd door records, door in elke wedstrijd te scoren, 3, 4, 5, 6 keer als het kon. Maar hij scoorde ook echt. Je begon bijna elke match met de zekerheid dat hij zou scoren, en dat was een enorm voordeel", vertelt Bale.

De Welshe winger, bekend om zijn fenomenale snelheid, denkt echter graag dat hij "de snelste van de kern van Real Madrid" was, ook al zou "Cristiano daar wel wat op aan te merken hebben." Aan het einde van de podcast beantwoordde Gareth Bale enkele snelle vragen. Zo moest hij de beste... en de slechtste ploegmaats op training aanduiden.

Gareth Bale schuwt de straffe uitspraken niet

"Modric en Isco waren heel sterk op training. Isco kon het moeilijk hebben op een groot veld, maar op een klein veld was het anders. De slechtste op training? Zeker Eden Hazard", grapt Bale. "Hij had een enkelblessure en is nooit meer voor 100% teruggekeerd."

Die reputatie van Hazard op training is echter niet nieuw. "Dat werd ook al over hem gezegd bij Chelsea. Ik ben zelf ook nooit de meest ijverige geweest op training, want ik hou me liever wat in dan alles te geven en op de wedstrijddag maar 80% te zijn", nuanceert Gareth Bale.