Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Met elf punten voorsprong op Dortmund ligt Bayern goed op koers voor zijn 35e landstitel. Vincent Kompany wil echter niet dat zijn ploeg zich te snel rijk rekent.

De Belgische coach beseft dat de situatie snel kan veranderen. "We hebben al eens elf punten voorsprong gehad en weten hoe snel dat kan omslaan. We focussen ons enkel op onze prestaties en op onze overwinningen."

Vincent Kompany sluit zijn ogen ook niet voor het klassement. "Ik heb één keer naar het klassement gekeken na de wedstrijd tegen Dortmund en dat zag er goed uit."

Deze vrijdag neemt Bayern het in de Allianz Arena op tegen Borussia Mönchengladbach. De Beierse coach denkt voorlopig enkel aan dat volgende doel, zoals hij uitlegde op de persconferentie.

Vincent Kompany bekijkt het wedstrijd per wedstrijd

"Maar daarna telt alleen de wedstrijd tegen Gladbach", benadrukte hij. "Het klinkt misschien als een cliché, maar voor mij is dat gewoon een manier van leven." De cijfers van Bayern zijn momenteel bijzonder sterk.

Na 24 speeldagen telt de Beierse club 63 punten, met een balans van 20 overwinningen, drie gelijke spelen en slechts één nederlaag. Nummer twee Dortmund heeft 52 punten na evenveel wedstrijden, met 15 zeges, zeven gelijke spelen en twee nederlagen.