Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Met elf punten voorsprong op Dortmund ligt Bayern goed op koers voor zijn 35e landstitel. Vincent Kompany wil echter niet dat zijn ploeg zich te snel rijk rekent.

De Belgische coach beseft dat de situatie snel kan veranderen. "We hebben al eens elf punten voorsprong gehad en weten hoe snel dat kan omslaan. We focussen ons enkel op onze prestaties en op onze overwinningen."

Vincent Kompany sluit zijn ogen ook niet voor het klassement. "Ik heb één keer naar het klassement gekeken na de wedstrijd tegen Dortmund en dat zag er goed uit."

Deze vrijdag neemt Bayern het in de Allianz Arena op tegen Borussia Mönchengladbach. De Beierse coach denkt voorlopig enkel aan dat volgende doel, zoals hij uitlegde op de persconferentie.

Vincent Kompany bekijkt het wedstrijd per wedstrijd

"Maar daarna telt alleen de wedstrijd tegen Gladbach", benadrukte hij. "Het klinkt misschien als een cliché, maar voor mij is dat gewoon een manier van leven." De cijfers van Bayern zijn momenteel bijzonder sterk.

Lees ook... Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München
Na 24 speeldagen telt de Beierse club 63 punten, met een balans van 20 overwinningen, drie gelijke spelen en slechts één nederlaag. Nummer twee Dortmund heeft 52 punten na evenveel wedstrijden, met 15 zeges, zeven gelijke spelen en twee nederlagen.

Volg Bayern München - Bor. Mönchengladbach live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30 (06/03).

Bundesliga

 Speeldag 17
VFB Stuttgart VFB Stuttgart 3-2 Eintracht Frankfurt Eintracht Frankfurt
Borussia Dortmund Borussia Dortmund 3-0 Werder Bremen Werder Bremen
1. FSV Mainz 05 1. FSV Mainz 05 2-1 1. FC Heidenheim 1. FC Heidenheim
VfL Wolfsburg VfL Wolfsburg 2-1 FC St. Pauli FC St. Pauli
RB Leipzig RB Leipzig 2-0 Freiburg Freiburg
1. FC Köln 1. FC Köln 1-3 Bayern München Bayern München
1899 Hoffenheim 1899 Hoffenheim 5-1 Bor. Mönchengladbach Bor. Mönchengladbach
FC Augsburg FC Augsburg 1-1 Union Berlin Union Berlin
Hamburger SV Hamburger SV 0-1 Bayer Leverkusen Bayer Leverkusen

