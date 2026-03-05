Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Bayern München lijkt stevig op koers voor de landstitel na de zege tegen Borussia Dortmund. Met elf punten voorsprong is de marge groot, maar in aanloop naar het duel met Borussia Mönchengladbach kreeg Vincent Kompany toch slecht nieuws.

Bayern München neemt het vrijdagavond op tegen Borussia Mönchengladbach. Na de overwinning van afgelopen weekend tegen Borussia Dortmund zette Der Rekordmeister al een flinke stap richting de titel.

Het verschil met eerste achtervolger Dortmund bedraagt intussen al elf punten. In Beieren lijken ze de landstitel dan ook nauwelijks nog te kunnen mislopen.

De druk op de komende wedstrijd is daardoor wat afgenomen, al kreeg Vincent Kompany toch een tegenvaller in aanloop naar het duel met Mönchengladbach. Hij zal zijn vaste spits moeten missen.

Kompany moet het tegen Gladbach zonder Harry Kane doen

"Manuel Neuer is fit. Ito, Davies en Harry Kane zijn er niet bij", vertelde de Belgische trainer op zijn persmoment. "Harry kreeg een tik op zijn kuit en is daar nog niet volledig van hersteld."

"Het gaat gewoon om een klap, niets ernstigs voor de komende weken, maar het kan zijn dat hij nog een dag mist voordat hij weer kan aansluiten", besluit Kompany. De kwetsuur van de Engelse spits valt dus mee, maar hij is toch een van de belangrijkste schakels in de ploeg.



Het is vooral een domper voor Kane zelf: hij scoorde al 30 keer dit seizoen in de Bundesliga en het record staat op 41 doelpunten. Met nog tien wedstrijden te gaan (9 voor Kane in verband met zijn blessure), zal het in ieder geval krap worden.