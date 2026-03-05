Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Anderlecht is de laatste weken opnieuw in vorm en bleef al vier wedstrijden ongeslagen. Op Neerpede deed ondertussen een opvallend verhaal de ronde: Adriano Bertaccini zou met wierook zijn rondgegaan... om de slechte geesten te verjagen.

Anderlecht is de laatste weken weer goed op dreef. Afgelopen weekend werd er met 5-1 gewonnen van OH Leuven, de week voordien met 2-4 van Zulte Waregem. Paars-wit is ondertussen al vier wedstrijden ongeslagen.

Het voetbal is nog altijd niet wat het moet zijn, maar er is wel duidelijk verbetering te zien onder Jérémy Taravel. Het contrast met eerder dit seizoen is heel groot. Zou het iets met Adriano Bertaccini te maken hebben?

Nathan De Cat reageert op geestenjacht van Bertaccini

De spits van Anderlecht zou op Neerpede namelijk met wierook zijn rondgegaan. Niet omdat hij het lekker vindt ruiken, wél om de slechte geesten te verjagen. DAZN legde het opmerkelijke verhaal voor aan Nathan De Cat, die het ook zag gebeuren.

"Als hij denkt dat we daardoor beter gaan spelen en dat gelooft, mag hij dat zeker doen van mij", vertelde de jonge middenvelder. "Maar ik geloof er niet in."



"Het stoorde mij zeker niet. Ik stond toch al op het punt om te vertrekken dus ik heb niet zijn hele cinema gezien", besluit De Cat. Of het nu aan wierook ligt of niet, feit is wel dat Anderlecht de voorbije weken opnieuw punten pakt.