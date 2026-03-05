Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

RWDM kreeg deze week drie punten aftrek in de Challenger Pro League na een tussentijdse controle van de Licentiecommissie. Bij de supporters groeit ondertussen de frustratie over het bestuur. In een open brief eisen ze nu duidelijke maatregelen.

RWDM kreeg deze week een puntenaftrek in de Challenger Pro League. Na een tussentijdse controle van de Licentiecommissie werden er drie punten afgenomen van de Brusselse club. Dat het niet meer draait bij hen is ondertussen duidelijk.

De supporters hebben het logischerwijs bijzonder moeilijk met hoe RWDM geleid wordt op dit moment. Supportersfederatie 'Wij zijn RWDM' heeft van zich laten horen via een open brief.

"Al maanden tonen de RWDM-supporters loyaliteit, geduld en blijven ze hun club en ploeg steunen. Ondertussen stapelt de directie onduidelijkheden, tekortkomingen en beslissingen op die zowel het sportieve niveau als de club zelf verzwakken."

"Met de recente beslissing van de Licentiecommissie en de aftrek van drie punten werd een nieuwe rode lijn overschreden. Dit is de druppel die de emmer doet overlopen. Het gaat immers niet om een geïsoleerd incident, maar om het resultaat van een structurele chaos die de toekomst van de club rechtstreeks bedreigt", schrijft de supportersfederatie.

"Wij eisen daarom van het clubbestuur volledige en onmiddellijke transparantie: over de werkelijke financiële situatie van de club; over de niet nagekomen engagementen; over de risico’s die worden gelopen; over de concrete garanties die worden geboden om een nieuw fiasco te vermijden."





Supporters eisen onmiddellijke verkoop van RWDM

De fans van RWDM vragen expliciet om actie. Ze willen dat de club zo snel mogelijk een nieuwe eigenaar vindt. "Wij vragen de onmiddellijke verkoop van de club. Niet morgen. Niet binnen enkele weken. Nu."

"En wij vragen een geloofwaardige, solide en gestructureerde overnemer, die respect heeft voor de identiteit van RWDM en in staat is een duurzame toekomst te verzekeren. Elke dag die verstrijkt, verzwakt RWDM verder en brengt de toekomst van de club in gevaar. Ons geduld is op."

"Wij zullen de spelers en de huidige staf blijven steunen, die ondanks deze chaos onze kleuren met passie en inzet verdedigen. Maar wij blijven niet lijdzaam toekijken op de wijze waarop de directie de geschiedenis en de toekomst van onze club besmeurt. Het is niet de eerste keer dat wij een diepe crisis doormaken."

"Als supporters willen we niet opnieuw beleven wat we in 2002 hebben meegemaakt, toen we machteloos moesten toekijken hoe onze club langzaam maar zeker ten onder ging en uiteindelijk ook verdween. RWDM is geen financieel actief en geen speculatief speeltje. RWDM is een identiteit, een gemeenschap, een trots. En die gemeenschap eist respect. En ze eist om gehoord te worden", aldus 'Wij zijn RWDM'.