Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Nathan De Cat blijft indruk maken bij Anderlecht en wordt gezien als een van de grootste Belgische talenten. Toch lijkt een selectie voor het WK nog niet vanzelfsprekend, iets waar de jonge middenvelder zelf opvallend nuchter naar kijkt.

Nathan De Cat bewijst bij Anderlecht week op week zijn waarde. Hij wordt gezien als een van de grootste Belgische talenten en draait al een tijdlang mee op het hoogste niveau in ons land.

Toch werd hij nog nooit opgeroepen voor de Rode Duivels. Ondertussen begint het spannend te worden, want in mei zal bondscoach Rudi Garcia een ruime voorselectie moeten indienen voor het Wereldkampioenschap in Noord-Amerika.

Nathan De Cat reageert op mogelijke WK-selectie

Zou Nathan De Cat in de WK-selectie thuishoren? In een interview met DAZN antwoordde hij zelf. "Het is niet iets waar ik heel hard mee bezig ben", opende hij duidelijk.

"Het valt nog te zien hoe het seizoen verloopt, maar ik weet dat er nog veel jongens boven mij staan en nog veel jongens zijn die een veel grotere carrière hebben en bij grotere clubs spelen", beseft De Cat.

"Als ze mij bellen zou ik natuurlijk geen nee zeggen, maar dat hoeft niet per se dit WK te zijn. Dat kan ook een ander WK zijn. Ik zou er zeker vrede mee hebben als ik er niet bij ben, al zou het wel leuk zijn", aldus De Cat.