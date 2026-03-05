'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

De interesse in Zakaria El Ouahdi neemt week na week toe. PSV Eindhoven lijkt de tegenstand echt te snel af te willen zijn en zet een tandje bij in de strijd om de sterkhouder van KRC Genk. Spelen die een topper kwijt deze zomer?

Er zijn steeds meer Europese clubs die interesse tonen in heel wat spelers van KRC Genk. De Europese wedstrijden zijn wat dat betreft zeker een extra reden voor de Europese topclubs om af te zakken naar de CEGEKA-Arena.

Heel veel clubs azen op Zakaria El Ouahdi van KRC Genk

En ook de komende weken mogen we dat zeker nog verwachten tegen Freiburg, net zoals er tegen Dinamo Zagreb al veel scouts in de tribunes zaten. En die zien steeds meer ook wel wat in sterkhouder Zakaria El Ouahdi van KRC Genk.

Everton en Stuttgart werden eerder al genoemd, net als Crystal Palace. Geen van hen haalde het echter afgelopen winter en dus kunnen andere ploegen in de dans springen. Daarbij is het PSV Eindhoven dat de voorbije weken het meest genoemd werd.

PSV Eindhoven klopt steeds nadrukkelijker aan om hem in huis te halen

Ook Lyon en Marseille ziet nog wel wat in El Ouahdi, maar De Lampenclub heeft van de creatieve speler stilaan een prioriteit gemaakt. Volgens diverse Nederlandse bronnen moet El Ouahdi bij PSV Eindhoven de opvolger worden voor Sergino Dest, die komende zomer een stap naar de absolute top van Europa lijkt te gaan maken.



Genk kan daarvan profiteren om flink te cashen op de 24-jarige winger. Die heeft volgens Transfermarkt ondertussen een marktwaarde van liefst vijftien miljoen euro. Met vijf goals en twee assists in 21 competitiewedstrijden is hij dit seizoen al belangrijk geweest voor de Limburgers.