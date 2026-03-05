Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Als Royal Antwerp FC nog wil dromen van de top-6 en de Champions' Play-offs, dan moet het zeker winnen van La Louvière. De trip naar Henegouwen gaan ze wel moeten maken zonder een paar sterkhouders.

Zeno Van Den Bosch én Vincent Janssen zijn geschorst bij Royal Antwerp FC. Daarmee moet coach Joseph Oosting twee extra spelers missen. En hij zat al zo dun in zijn kern door een heel aantal blessures de laatste weken.

Nog steeds zeven spelers niet beschikbaar voor Royal Antwerp FC

“Uiteindelijk zijn ze er niet en kijk ik, zoals gewoonlijk, naar wat ik wel heb", vatte de Nederlandse coach van Antwerp het treffend samen op zijn persconferentie donderdagnamiddag op de Bosuil in aanloop naar de clash met La Louvière.

Kouyate en Al-Sahafi keren terug, maar zo blijven er wel nog steeds zeven spelers onbeschikbaar voor het duel met De Wolven. Mauricio Benítez, Geoff Hairemans, Rein Van Helden, Farouck Adekami en Thibo Somers zijn nog steeds buiten strijd.

Joseph Oosting wil naar het positieve kijken bij Antwerp

Toch wil Oosting er blijven in geloven. En ook uitgaan van het positieve, zoals Het Nieuwsblad liet optekenen vanop zijn persconferentie: "Ik kijk naar de zon, naar de positieve dingen. En niet achterom, naar de schaduw."



"Dat zorgt voor stress. Natúúrlijk deed dat iets met ons, al die potjes verliezen, maar dat wil niet zeggen dat je dan een hele week van het padje af moet zijn. Dat willen we niet. We willen ons verder ontwikkelen", blijft hij positief.