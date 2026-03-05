Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

RSC Anderlecht lijkt op het ideale moment op bezoek te mogen bij Club Brugge. De voorbije weken speelden ze bij momenten al iets beter en de resultaten mogen er in ieder geval meer dan zijn onder Taravel. En toch ...

RSC Anderlecht heeft een paar knappe overwinningen geboekt in de Jupiler Pro League en lijkt zich zo te gaan plaatsen voor de Champions' Play-offs. Toch is er met oog op het duel in Jan Breydel wel wat voorbehoud aan te tekenen.

RSC Anderlecht kansloos tegen Club Brugge?

Dat doet ook Franky Van der Elst in zijn analyse voor Sudpresse. Volgens hem was het spel niet overtuigend tegen Zulte Waregem bijvoorbeeld. "Heb je gezien hoe paars-wit letterlijk 35 minuten lang werden weggevaagd door Essevee?"

"Op hun best is Brugge momenteel gewoon veel te sterk voor Anderlecht. Maar goed, een wedstrijd is een wedstrijd", wil hij Anderlecht ook niet helemaal op voorhand afschrijven. Maar stunten? Dat wordt dus wel heel moeilijk.

Franky Van der Elst laat zich uit over trainersdebat Anderlecht

Rest de vraag: wat moet paars-wit doen de komende dagen, weken en maanden? Zowel een coach als een Sportief Directeur zijn gewenst: "Het zou een vergissing zijn om zomaar een coach aan te stellen die niets van het team of de huidige competitie af weet. Zo'n coach zou niet de tijd krijgen om zich aan te passen en zijn filosofie te implementeren."

Lees ook... Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht›

"Naar mijn mening is de beste aanpak om de situatie te kalmeren door Taravel, gezien zijn resultaten, te bevestigen als hoofdcoach en vervolgens al zijn energie te richten op het vinden van de juiste sportief directeur, iemand die in staat is een echt project voor de middellange termijn te ontwikkelen."