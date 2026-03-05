"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

Het gaat niet al te goed met Aad De Mos. De gewezen voetballer en voetbalcoach is nog steeds actief op hoge leeftijd als analist en voetbalkenner, maar kampt met hartritmestoornissen.

Aad De Mos was in ons land coach van RSC Anderlecht, KV Mechelen en Standard Luik. Met Mechelen won hij een Europese Beker, ook in Nederland maakte hij indruk bij onder meer Ajax en PSV, terwijl er ook exotischer avonturen waren.

Epische uitspraken van Aad De Mos

De ondertussen 78-jarige De Mos is al zo’n vijftien jaar niet meer actief als trainer, maar hij is nog steeds een graag geziene gast in analyseprogramma’s en dergelijke meer. Begin 2026 liet hij weten dat hij met hartritmestoornissen kampt.

“Ik kamp met een hartritmestoornis, waar ik elke dag een pilletje voor slik”, klonk het eerder. Daardoor mag hij bijvoorbeeld ook niet meer hardlopen en gaat hij nu volop voor rustiger sporten zoals yoga – waarbij letten op de ademhaling ook van belang is.

Gedurende zijn carrière als coach, maar evenzeer als analist, hield De Mos er al eens rare tellingen op na, waarbij hij ook rekening hield met andere ploegen die eventueel punten zouden verliezen of hadden verloren.



In zijn hoofd zat het goed – en als je de context doorhebt, dan klinkt het overigens ook allemaal heel erg logisch. Maar voor buitenstaanders was het soms redenen tot lachen, gieren en brullen. En dan is het kaasje – een uitspraak waar zelfs games van zijn gemaakt in Nederland.