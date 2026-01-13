Zorgen om de gezondheid van Aad de Mos: "Daar kamp ik mee"

Aad de Mos blijft op hoge leeftijd actief, maar moet zijn sportieve gewoontes aanpassen. Zijn gezondheid vraagt meer aandacht dan vroeger. In Story licht hij toe welke keuzes hij inmiddels maakt.

Aanpassingen in zijn sportieve routine

De Mos geeft aan dat hij nog steeds regelmatig traint. “Ik ga nog steeds naar de sportschool”, klinkt het in het weekblad. Hardlopen op de tankbaan deed hij jarenlang, maar dat moest op advies van artsen worden stopgezet. De oud‑trainer merkt dat intensieve inspanningen niet langer haalbaar zijn.

Hij legt uit wat de aanleiding vormt voor die wijzigingen. “Ik kamp met een hartritmestoornis, waar ik elke dag een pilletje voor slik.” De artsen benadrukten dat zijn hartslag niet te hoog mag oplopen. Daardoor moest hij op zoek naar een alternatief dat minder belastend is.

Yoga werd zijn nieuwe vaste activiteit. “Dat doe ik meerdere keren per week.” De Mos ziet dat deze vorm van beweging beter aansluit bij zijn huidige mogelijkheden. De rustige opbouw en gecontroleerde ademhaling passen binnen de medische richtlijnen die hij moet volgen.

Effect op dagelijkse gezondheid

De Mos geeft aan dat de aangepaste aanpak positieve gevolgen heeft. “Ik let daarbij ook op mijn ademhaling en slaap daardoor beter en langer.” De combinatie van beweging en rustmomenten zorgt voor meer stabiliteit in zijn dagritme.



Zijn vrouw blijft eveneens zeer actief. De Mos vertelt dat ze bewust niet samen trainen. “We gaan wel naar verschillende sportscholen, want als we samen sporten, letten we te veel op elkaar”, besluit de Nederlander.