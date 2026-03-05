Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

De vader van Ali Maamar, Saïd Maamar, heeft zich in een interview met La Dernière Heure uitgelaten over zijn zoon. Hij vertelt dat hij enorm trots op hem is.

Ali Maamar is erin geslaagd een plaats te veroveren in de eerste ploeg van Anderlecht, een prestatie die maar weinig spelers realiseren, ondanks hun dromen. Iets waar hij, en zijn familie, fier op zijn.

De voorbije periode ging het plots erg snel voor Maamar. In maart 2025 tekende hij zijn eerste contract bij de A-kern van Anderlecht en kort daarna mocht hij al aantreden in Play-off 1. Voordien speelde de rechtsachter nog bij de RSCA Futures in 1B.

"Ik ben enorm trots dat hij de eerste ploeg van Anderlecht heeft bereikt", vertelde Saïd Maamar, de vader van de jonge speler, aan La DH Les Sports+.

Een trotse vader

"Ik ben trots omdat ik weet dat het een moeilijk traject is. Hij had zich dat doel gesteld, maar hij kende ook de obstakels die daarbij horen.” Volgens hem denkt Ali Maamar voorlopig alleen aan Anderlecht.



"Het idee is dat hij blijft vooruitgaan en zich duurzaam bij Anderlecht vestigt. We hebben veel respect voor de club en weigeren te denken dat het slechts een springplank is", aldus Saïd Maamar.