Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts is verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand in de Eredivisie, een prijs die hij dit seizoen al voor de tweede keer wint. Helemaal gelukkig was hij niet. Godts wou namelijk liever Speler van de Maand zijn.

In november had de Belgische speler deze individuele prijs al eens gewonnen. Hij hoopte echter de prijs voor Speler van de Maand te pakken. "Ik word liever Speler van de Maand, maar Talent is ook goed", vertelde hij bij ESPN.

Sinds 2 februari was geen enkele speler in de Nederlandse competitie bij meer doelpunten betrokken dan hij. De flankaanvaller scoorde drie keer en gaf één assist.

De wedstrijd van 1 februari tegen Excelsior, waarin de Belg een dubbele treffer maakte, werd niet meegeteld. Dat verklaart mogelijk waarom hij geen speler, maar wel talent van de maand werd.

Binnenkort de Rode Duivels?

De Belg sprak zich ook uit over de nationale ploeg. "Ik heb nog geen rechtstreeks contact gehad met Rudi Garcia, maar ik weet wel waar ik sta. Dat is het belangrijkste."





Hij droomt er uiteraard van om voor de Rode Duivels te spelen en staat vermoedelijk op een uitgebreide lijst. "Er is altijd een grote lijst, dus ik ga ervan uit dat ik daarop sta. Er is toch al wat communicatie geweest."

Hij had dus wel al contact met de federatie. "De assistent-bondscoach is aan het begin van het seizoen naar Amsterdam gekomen. Toen heb ik met hem gesproken", besluit Godts.