Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden
Word fan van Ajax! 545

Mika Godts is verkozen tot Johan Cruijff Talent van de Maand in de Eredivisie, een prijs die hij dit seizoen al voor de tweede keer wint. Helemaal gelukkig was hij niet. Godts wou namelijk liever Speler van de Maand zijn.

In november had de Belgische speler deze individuele prijs al eens gewonnen. Hij hoopte echter de prijs voor Speler van de Maand te pakken. "Ik word liever Speler van de Maand, maar Talent is ook goed", vertelde hij bij ESPN.

Sinds 2 februari was geen enkele speler in de Nederlandse competitie bij meer doelpunten betrokken dan hij. De flankaanvaller scoorde drie keer en gaf één assist.

De wedstrijd van 1 februari tegen Excelsior, waarin de Belg een dubbele treffer maakte, werd niet meegeteld. Dat verklaart mogelijk waarom hij geen speler, maar wel talent van de maand werd.

Binnenkort de Rode Duivels?

De Belg sprak zich ook uit over de nationale ploeg. "Ik heb nog geen rechtstreeks contact gehad met Rudi Garcia, maar ik weet wel waar ik sta. Dat is het belangrijkste."

Hij droomt er uiteraard van om voor de Rode Duivels te spelen en staat vermoedelijk op een uitgebreide lijst. "Er is altijd een grote lijst, dus ik ga ervan uit dat ik daarop sta. Er is toch al wat communicatie geweest."

Hij had dus wel al contact met de federatie. "De assistent-bondscoach is aan het begin van het seizoen naar Amsterdam gekomen. Toen heb ik met hem gesproken", besluit Godts.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nederlandse Eredivisie
Nederlandse Eredivisie Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Ajax
Mika Godts

Meer nieuws

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

23:00
OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

22:00
Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
1
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

20:40
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
11
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
1
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:21
Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

19:10
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

18:40
2
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

18:00
4
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

17:20
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

16:45
5
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15
🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
4
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
11
Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

15:00
KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt Analyse

KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt

14:40
2
Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

14:20
1
Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

14:01
Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

13:30
KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

13:15
1
Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

13:00
3
Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

12:40
1
Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

12:21
'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

12:00
2
Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

11:40
21
Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

11:28

Meer nieuws

Populairste artikels

Nederlandse Eredivisie

 Speeldag 26
Heracles Heracles 06/03 Utrecht Utrecht
FC Groningen FC Groningen 07/03 Ajax Ajax
PSV PSV 07/03 AZ Alkmaar AZ Alkmaar
Excelsior Excelsior 07/03 Heerenveen Heerenveen
Sparta Rotterdam Sparta Rotterdam 08/03 Zwolle Zwolle
Go Ahead Eagles Go Ahead Eagles 08/03 FC Twente FC Twente
Fortuna Sittard Fortuna Sittard 08/03 Telstar Telstar
NAC NAC 08/03 Feyenoord Feyenoord
NEC NEC 08/03 FC Volendam FC Volendam

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training" filip.dhose filip.dhose over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Dinkalink Dinkalink over De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden King of Highbury King of Highbury over Tottenham - Crystal Palace: 1-3 Obiku Obiku over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven Erwin Wille Erwin Wille over Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn" Venom#13 Venom#13 over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog Venom#13 Venom#13 over Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? FELIX25 FELIX25 over Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved