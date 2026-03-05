Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Manchester United liep woensdag tegen een verrassende nederlaag aan tegen Newcastle. Zelfs met een man meer konden de Mancunians het verschil niet maken. Doelman Senne Lammens was na afloop opvallend kritisch voor zijn eigen ploeg.

Manchester United heeft woensdag met 2-1 verloren van een tienkoppig Newcastle United. Doelman Senne Lammens was rechtstreeks betrokken bij de rode kaart voor zijn tegenstander. Ramsey pakte zijn tweede gele plak voor een schwalbe.

"Voor mij was er niet echt contact. Dus ik denk niet dat het fout was", zei Senne Lammens na afloop volgens HLN. "Hij zocht het contact, en ik hield mezelf in. Volgens mij maakte de scheids de juiste keuze."

Lammens hard voor eigen ploeg na verrassende nederlaag

Maar zelfs tegen tien Newcastle-spelers kon United niet overtuigen. "Zo'n nederlaag voelt altijd slecht. Het was onze dag niet. We waren niet goed genoeg", is Lammens terecht streng voor zijn eigen ploeg.

"We scoorden vlak voor rust, dat gaf een goed gevoel. Zeker tegen tien man, dan wilden we het na rust afmaken. Maar we kwamen echt niet goed uit de kleedkamer. Onze mentaliteit zat niet goed..."


Manchester United zat de voorbije weken in een goede flow. Dit zal ongetwijfeld wel momentum wegnemen. "Elk team heeft wel eens zo'n match. Wij hadden een collectieve offday, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Nu moeten we terug naar de basis, en hoe we toen speelden. Hopelijk is het gewoon één keer het geval, en kunnen we ons momentum weer grijpen", besluit Lammens. 

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Manchester United
Newcastle United
Senne Lammens

Meer nieuws

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

22:30
OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

22:00
Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
1
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

20:40
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
11
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
1
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:21
Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

19:10
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

18:40
2
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

18:00
4
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

17:20
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

16:45
5
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
4
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
11
Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

Pro League komt met vette knipoog naar WK 1986: wie zou u kiezen?

15:00
KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt Analyse

KV Mechelen is héél tevreden over Vanderbiest: naast sportieve blinken ook de miljoenen op de transfermarkt

14:40
2
Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

Vidarsson windt er geen doekjes om: "Daar kan Belgische competitie van leren"

14:20
1
Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

Wordt WK een steeds groter probleem? Nog een land diep in de problemen

14:01
Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

Mediacontract blijft als een zwaard van Damocles boven Pro League hangen

13:30
KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

KV Diksmuide Oostende pakt uit met speler die 63 matchen voor Cercle en 20 voor Zulte Waregem speelde

13:15
1
Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht

13:00
3
Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

Hein Vanhaezebrouck heeft er genoeg van: "Pure cinema

12:40
1
Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

Rode Duivel krijgt ervan langs (inclusief 2,5/10): "Op zoek naar houvast"

12:21
'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

'Zo lost Anderlecht het probleem Taravel op'

12:00
2
Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement

11:40
21
Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

Stormloop voor Lokeren-SK Beveren: zelfs fans uit Engeland, Frankrijk, Noorwegen...

11:28

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 29
Leeds United Leeds United 0-1 Sunderland Sunderland
Everton Everton 2-0 Burnley Burnley
Bournemouth Bournemouth 0-0 Brentford Brentford
Wolverhampton Wolverhampton 2-1 Liverpool FC Liverpool FC
Fulham Fulham 0-1 West Ham Utd West Ham Utd
Aston Villa Aston Villa 1-4 Chelsea Chelsea
Brighton Brighton 0-1 Arsenal Arsenal
Manchester City Manchester City 2-2 Nottingham Forest Nottingham Forest
Newcastle United Newcastle United 2-1 Manchester United Manchester United
Tottenham Tottenham 1-3 Crystal Palace Crystal Palace

Nieuwste reacties

Venom#13 Venom#13 over Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training" filip.dhose filip.dhose over Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club Dinkalink Dinkalink over De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden King of Highbury King of Highbury over Tottenham - Crystal Palace: 1-3 Obiku Obiku over Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven Erwin Wille Erwin Wille over Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn" Venom#13 Venom#13 over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog Venom#13 Venom#13 over Club-icoon Franky Van der Elst ziet de nieuwe Ceulemans lopen bij ... RSC Anderlecht JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? FELIX25 FELIX25 over Verrijst RWDM straks voor de 4de keer? Achter de schermen denkt men er al aan gezien dreigend faillissement Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved