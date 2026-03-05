Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Manchester United liep woensdag tegen een verrassende nederlaag aan tegen Newcastle. Zelfs met een man meer konden de Mancunians het verschil niet maken. Doelman Senne Lammens was na afloop opvallend kritisch voor zijn eigen ploeg.

Manchester United heeft woensdag met 2-1 verloren van een tienkoppig Newcastle United. Doelman Senne Lammens was rechtstreeks betrokken bij de rode kaart voor zijn tegenstander. Ramsey pakte zijn tweede gele plak voor een schwalbe.

"Voor mij was er niet echt contact. Dus ik denk niet dat het fout was", zei Senne Lammens na afloop volgens HLN. "Hij zocht het contact, en ik hield mezelf in. Volgens mij maakte de scheids de juiste keuze."

Lammens hard voor eigen ploeg na verrassende nederlaag

Maar zelfs tegen tien Newcastle-spelers kon United niet overtuigen. "Zo'n nederlaag voelt altijd slecht. Het was onze dag niet. We waren niet goed genoeg", is Lammens terecht streng voor zijn eigen ploeg.

"We scoorden vlak voor rust, dat gaf een goed gevoel. Zeker tegen tien man, dan wilden we het na rust afmaken. Maar we kwamen echt niet goed uit de kleedkamer. Onze mentaliteit zat niet goed..."



Manchester United zat de voorbije weken in een goede flow. Dit zal ongetwijfeld wel momentum wegnemen. "Elk team heeft wel eens zo'n match. Wij hadden een collectieve offday, dat mag eigenlijk niet gebeuren. Nu moeten we terug naar de basis, en hoe we toen speelden. Hopelijk is het gewoon één keer het geval, en kunnen we ons momentum weer grijpen", besluit Lammens.