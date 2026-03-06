Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?)

Gaat het dit jaar eindelijk lukken voor KV Mechelen? De scenes die we zagen na de overwinning tegen Zulte Waregem doen alvast het beste vermoeden. De traditieclub staat er eindelijk opnieuw als nooit tevoren.

Zien we KV Mechelen binnenkort - na vijftien jaar proberen - dan toch nog een keertje in de Champions' Play-offs spelen? De voorbije jaren zijn ze er al meermaals heel dichtbij geweest, maar deze keer moet het lukken.

KV Mechelen stond er nog nooit zo dichtbij

Fred Vanderbiest gaf na de zege tegen Zulte Waregem aan dat er het nodige geluk mee gemoeid is en dat het in de sterren geschreven lijkt te staan dat de top-6 gehaald zal worden. En ook de spelers geloven er in.

“Die plek in de top zes is nog niet binnen, maar ons voordeel is dat wij het willen en onze concurrenten het moeten", was ook Benito Raman zeer duidelijk in zijn bewoordingen. Volgens hem is dat de meerwaarde die ze hebben bij Mechelen dit seizoen.

Doet KV Mechelen gouden zaak tegen KAA Gent?

Zelf hoopt hij vurig meer te kunnen spelen de komende weken om zo van belang te zijn voor zijn team. De voorbije tijd speelde hij naar eigen zeggen misschien toch een beetje te weinig. Maar de ploeg hangt duidelijk wel goed aan elkaar.



De drive is groot - Mechelen speelde nog nooit de Champions' Play-offs en het is (voorlopig) de laatste keer. Dat is hun grootste voordeel. De kloof is zes punten met nog negen punten te verdienen. In Gent kunnen ze een gouden zaak doen, anders moet het tegen Anderlecht of Club Brugge gebeuren.