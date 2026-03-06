Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij
Foto: © photonews

Bayern zal binnenkort een nieuw toptalent verwelkomen. De 16-jarige Oostenrijker Matteo Maric zal weldra worden aangekondigd als nieuwe speler.

Dat meldt Sky Sport-journalist Florian Plettenberg. Er is een akkoord bereikt met het kamp van de speler. De contracten werden zelfs al donderdag ondertekend.

Het jonge talent zal uiteraard niet meteen aansluiten bij de selectie van Vincent Kompany. Hij zal eerst spelen op het opleidingscentrum van de club.

Mislukte onderhandelingen over contractverlenging bij Salzburg

Matteo Maric verlaat het opleidingscentrum van Red Bull Salzburg, waar hij in februari 2024 was aangekomen vanuit de jeugd van FC Blau-Weiss Linz. De Oostenrijkse club probeerde hem te overtuigen om te blijven met een contractverlenging.

De speler wilde echter een afkoopclausule laten opnemen, iets waar Red Bull Salzburg niet mee akkoord ging. Daardoor liepen de onderhandelingen over een verlenging op niets uit en werd de deur geopend voor een vertrek.

Lees ook... Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München
De aanvallende middenvelder trekt nu naar een van de grootste clubs ter wereld, waar de concurrentie groter is dan ooit. Of hij ooit zal doorbreken in het eerste elftal, moet nog blijken. Eén ding is zeker: de verwachtingen rond hem zijn groot.

Volg Bayern München - Bor. Mönchengladbach live op Voetbalkrant.com vanaf 20:30.

