Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

Sacha Kljestan blijft ook jaren na zijn vertrek een groot supporter van RSC Anderlecht. De voormalige middenvelder, die tussen 2010 en 2015 drie keer kampioen werd met paars-wit, volgt zijn ex-club nog altijd vanuit de Verenigde Staten en hoopt dat Anderlecht snel opnieuw prijzen kan pakken.

Kljestan werkt tegenwoordig als consultant voor de Major League Soccer, maar checkt elk weekend de resultaten van zijn oude club. “Ik volg de uitslagen, maar het is bijna onmogelijk om de wedstrijden van de Pro League live te bekijken vanuit de VS. Ik bekijk wel samenvattingen wanneer dat lukt", zegt hij in La Dernière Heure.

Toch doet het pijn om de resultaten te zien. “Sinds bijna tien jaar zijn de resultaten niet meer wat je van Anderlecht verwacht. In mijn periode pakten we gemiddeld om de twee seizoenen de titel. Nu is het al bijna tien jaar zonder trofee. Dat is moeilijk te aanvaarden.”

Derde was mislukking en Mbokani en Jovanovic werden gehaald

De Amerikaan merkt ook dat de mentaliteit veranderd is. Dat viel hem op toen hij begin dit jaar in Brussel was voor de topper tegen Club Brugge. “Wat mij trof, was dat de club tevreden leek met een ‘stabiele’ positie. In mijn tijd waren we alleen blij als we kampioen werden.”

Volgens Kljestan reageerde Anderlecht vroeger ook sneller wanneer het sportief tegenzat. “In mijn eerste seizoen eindigden we derde en dat werd als een mislukking gezien. De club reageerde meteen en haalde toppers zoals Dieumerci Mbokani en Milan Jovanović. Het doel was duidelijk: zo snel mogelijk weer kampioen worden.”



Toch blijft Kljestan optimistisch over de toekomst van Anderlecht. “Ik ben ervan overtuigd dat de club zijn DNA kan terugvinden. Er is geen revolutie nodig, maar wel stabiliteit en slimme aanpassingen. Anderlecht heeft nog altijd fantastische supporters, een mooi stadion en een sterke geschiedenis. Op die basis kan je opnieuw bouwen.”