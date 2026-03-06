Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

Lionel Messi bracht samen met zijn ploegmaats van Inter Miami een bezoek aan het Witte Huis, waar president Donald Trump hen hulde voor het winnen van de MLS-titel. Voor Trump was het een uitgelezen kans om zelf de aandacht te trekken.

Een jaar geleden had Messi nog geen tijd voor het Witte Huis. Toenmalig president Joe Biden wilde hem de Presidential Medal of Freedom overhandigen, maar Messi moest passen vanwege zijn drukke schema. Trump kon hem ditmaal wél overtuigen om naar Washington te komen.

Bij aankomst maakte Trump meteen een luchtige opmerking: “Mijn zoon vroeg vanochtend nog: weet je wel wie er vandaag langskomt? Messi!” Hij prees de Argentijn niet alleen, maar haalde ook Cristiano Ronaldo aan als voorbeeld. "Hij is een grote voetbalfan en een grote fan van Messi ... en een zekere mijnheer Ronaldo. Cristiano is geweldig. Net als jij."

Trump heeft Pélé nog zien spelen

De president liet zich ook verleiden tot een vergelijking met een andere voetballegende: “Weet je dat ik Pelé nog heb zien spelen voor de New York Cosmos? Wie is beter: Messi of Pelé?” Nadat de aanwezigen unaniem Messi aanduidden, volgde Trump: “Ik denk ook dat Messi beter is. Maar Pelé was toch ook een topper.”

Messi betrad de zaal naast Trump, terwijl zijn ploegmaats al opgesteld stonden. Trump wijde uit over van alles en nog wat: van het Miami-team en hun uiterlijk tot zijn eigen golfspel en kritiek op baseball in de VS, maar bleef Messi steeds bij de eer betrekken.

Trump voerde een show op

Over Messi zei hij: “Ze hebben in het verleden al zoveel toppers naar de MLS gehaald en die speelden wel oké … maar winnen deden ze niet. En toen kwam Leo en won hij, met al die druk op hem.” Messi zelf stond er stilletjes bij en liet de show van de president over zich heen komen.





Om de Argentijn extra te eren, kreeg hij een Miami-shirt met zijn naam en het rugnummer 47, een verwijzing naar Trumps presidentiële rangnummer. Ook een glinsterende voetbal en een gepersonaliseerd horloge werden overhandigd.

Het bezoek werd afgesloten in The Oval Office op de tonen van “We are the champions”, waar de spelers het historische kantoor van de president konden bekijken en het moment officieel werd vereeuwigd.