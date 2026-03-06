Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"

Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig"
Foto: © photonews

Volg Voetbalkrant nu via WhatsApp!

Lionel Messi bracht samen met zijn ploegmaats van Inter Miami een bezoek aan het Witte Huis, waar president Donald Trump hen hulde voor het winnen van de MLS-titel. Voor Trump was het een uitgelezen kans om zelf de aandacht te trekken.

Een jaar geleden had Messi nog geen tijd voor het Witte Huis. Toenmalig president Joe Biden wilde hem de Presidential Medal of Freedom overhandigen, maar Messi moest passen vanwege zijn drukke schema. Trump kon hem ditmaal wél overtuigen om naar Washington te komen.

Bij aankomst maakte Trump meteen een luchtige opmerking: “Mijn zoon vroeg vanochtend nog: weet je wel wie er vandaag langskomt? Messi!” Hij prees de Argentijn niet alleen, maar haalde ook Cristiano Ronaldo aan als voorbeeld. "Hij is een grote voetbalfan en een grote fan van Messi ... en een zekere mijnheer Ronaldo. Cristiano is geweldig. Net als jij."

Trump heeft Pélé nog zien spelen

De president liet zich ook verleiden tot een vergelijking met een andere voetballegende: “Weet je dat ik Pelé nog heb zien spelen voor de New York Cosmos? Wie is beter: Messi of Pelé?” Nadat de aanwezigen unaniem Messi aanduidden, volgde Trump: “Ik denk ook dat Messi beter is. Maar Pelé was toch ook een topper.”

Messi betrad de zaal naast Trump, terwijl zijn ploegmaats al opgesteld stonden. Trump wijde uit over van alles en nog wat: van het Miami-team en hun uiterlijk tot zijn eigen golfspel en kritiek op baseball in de VS, maar bleef Messi steeds bij de eer betrekken.

Trump voerde een show op

Over Messi zei hij: “Ze hebben in het verleden al zoveel toppers naar de MLS gehaald en die speelden wel oké … maar winnen deden ze niet. En toen kwam Leo en won hij, met al die druk op hem.” Messi zelf stond er stilletjes bij en liet de show van de president over zich heen komen.

Om de Argentijn extra te eren, kreeg hij een Miami-shirt met zijn naam en het rugnummer 47, een verwijzing naar Trumps presidentiële rangnummer. Ook een glinsterende voetbal en een gepersonaliseerd horloge werden overhandigd.

Het bezoek werd afgesloten in The Oval Office op de tonen van “We are the champions”, waar de spelers het historische kantoor van de president konden bekijken en het moment officieel werd vereeuwigd.

3 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Major League Soccer
Major League Soccer Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
WK
WK Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Argentinië
D.C. United
Lionel Messi

Meer nieuws

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

Anderlecht ziet hem transfervrij vertrekken deze zomer, maar... naar waar? "Puzzel binnenkort leggen"

10:30
Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

Antwerp-jongeling wil helemaal doorbreken en hoopt vanavond de ban te breken

10:00
Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend

09:30
4
Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven"

09:00
2
Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld

08:20
1
Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

Vertrekt Christian Burgess bij Union? Dit is de situatie

08:00
Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

Icoon (nog steeds populair) van Anderlecht spreekt zich uit over situatie: "Vroeger enkel tevreden met titel"

07:40
Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

Joël Ordonez maakte ruzie bij Club Brugge en legt nu uit wat er gebeurde

07:20
Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

Waarom boekt Anderlecht tegenwoordig geen successen meer? Thorgan Hazard is glashelder

07:00
Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

Bayern München slaat weer toe: Vincent Kompany krijgt er een nieuw toptalent bij

06:30
Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?) Analyse

Eindelijk prijs voor KV Mechelen? Dit spreekt in hun voordeel (en wat denken de fans?)

06:00
Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

Senne Lammens spaart Manchester United niet na pijnlijke nederlaag

23:00
Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

Mika Godts wint prijs in Nederland maar is er niet bepaald gelukkig mee: dit is de reden

22:30
OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

OFFICIEEL: Walid Regragui stopt als bondscoach bij Marokko, opvolger wordt ex-Anderlechtman

22:00
Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn"

21:40
4
Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank"

21:20
2
Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

Héél opmerkelijk verhaal uit Anderlecht-kleedkamer deed zelfs Nathan De Cat fronsen

21:00
Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

Nog nooit zoveel boycots in de JPL als dit seizoen, maar... of het iets gaat veranderen, is heel onzeker

20:40
5
Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

Tegenvaller voor Vincent Kompany bij Bayern München

20:20
Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

Supporters van Belgische profclub trekken aan alarmbel en eisen verkoop van de club

20:00
16
Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk

19:40
2
Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

Bayern München komt steeds dichter bij nieuws landstitel: dit heeft Vincent Kompany te zeggen

19:21
Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

Ex-JPL-speler is uit Iran gevlucht: "De reis was niet makkelijk, maar ik ben veilig"

19:10
'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

'Miljoenentransfer op komst bij Genk? Topclub dringt aan'

19:00
1
De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden Analyse

De eerste op het wedstrijdblad bij Anderlecht: eerst mocht hij weg, nu onmisbaar geworden

18:40
2
Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

Philippe Clement (ex-Genk en Club Brugge) krijgt opsteker in promotieverhaal

18:20
Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

Gewezen collega rekent af met Eden Hazard: "De slechtste op training"

18:00
4
'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

'De jacht gaat verder: Club Brugge incasseert recordbedrag'

17:40
1
"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos De derde helft

"En dan is het kaasje": de gekste rekensommen van Aad De Mos

17:20
Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

Franky Van der Elst stellig: "Club Brugge op hun best veel te sterk voor Anderlecht"

17:00
Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog

16:45
7
Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

Antwerp moet enorm zwaar puzzelen, maar Oosting wil naar de zon kijken

16:30
Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

Via Anderlecht en Duitsland terug naar KAA Gent: "Veel geduld moeten opbrengen"

16:15
🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

🎥 Fase tussen Matz Sels en Erling Haaland zorgt voor hevige discussie in Engeland

16:00
4
🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

🎥 Ex-speler RSC Anderlecht maakt indruk met absoluut pareltje

15:41
Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

Deze 1B-club bereidt al gevecht voor omwille van beloftenquota: degradatie gaat problemen geven

15:20
11

Meer nieuws

Populairste artikels

Major League Soccer

 Speeldag 3
New England Revolution New England Revolution 07/03 Houston Dynamo Houston Dynamo
New York City FC New York City FC 07/03 Orlando City Orlando City
D.C. United D.C. United 07/03 Inter Miami CF Inter Miami CF
Atlanta United FC Atlanta United FC 08/03 Real Salt Lake Real Salt Lake
Columbus Crew Columbus Crew 08/03 Chicago Fire Chicago Fire
Charlotte FC Charlotte FC 08/03 Austin FC Austin FC
Philadelphia Union Philadelphia Union 08/03 San Jose Earthquakes San Jose Earthquakes
Sporting Kansas City Sporting Kansas City 08/03 San Diego Zest FC San Diego Zest FC
Nashville SC Nashville SC 08/03 Minnesota United Minnesota United
St. Louis City St. Louis City 08/03 Seattle Sounders Seattle Sounders
Colorado Rapids Colorado Rapids 08/03 Los Angeles Galaxy Los Angeles Galaxy
Portland Timbers Portland Timbers 08/03 Vancouver Whitecaps Vancouver Whitecaps
Los Angeles FC Los Angeles FC 08/03 FC Dallas FC Dallas
New York Red Bulls New York Red Bulls 08/03 CF Montreal CF Montreal
FC Cincinnati FC Cincinnati 09/03 Toronto FC Toronto FC

Nieuwste reacties

Nelvafrel Nelvafrel over Messi ontvangt MLS-trofee bij Trump in het Witte Huis en die kan het niet laten: "Cristiano is geweldig" JaKu JaKu over Speler Club Brugge komt helemaal niet meer in de plannen voor: floptransfer weg na amper één seizoen? .. .. over Hans Vanaken is weer baas boven baas: CIES maakt nieuwe cijfers bekend BlueWhiteSky BlueWhiteSky over Druk neemt zwaar toe bij KAA Gent voor cruciale match: "Dat zou een ramp zijn" TatstOn TatstOn over Ex-Anderlechtman Gillet duidelijk: "Taravel moet sowieso T1 blijven" Stigo12 Stigo12 over Sportieve en financiële ramp dreigt voor ex-club Vertonghen en Alderweireld Jasperd Jasperd over Moet Nathan De Cat mee naar het WK? Anderlecht-middenvelder antwoordt zelf duidelijk mantoch mantoch over Beerschot onder druk: Japanse investeerders verhogen die nog de zwerte maan de zwerte maan over Vader is duidelijk over Anderlecht-talent: "Zien Anderlecht niet als springplank" FCBalto FCBalto over De jacht is officieel geopend: 'Europese grootmacht wil 50 miljoen euro op tafel leggen voor Ordoñez' Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved