Jérémy Taravel geeft update over zijn diploma-probleem en wat Anderlecht eraan gaat doen

Jérémy Taravel wordt aangehouden als coach van Anderlecht, maar er is wel één probleem: de coach heeft niet het juiste diploma om volgens de reglementen aan te blijven. Hijzelf ziet er alvast niet zo'n groot probleem in.

Jérémy Taravel mag momenteel slechts 30 dagen officieel op de bank zitten als hoofdtrainer bij RSC Anderlecht, omdat hij niet beschikt over het UEFA Pro License-diploma. De club moet uiterlijk op 10 april een trainer met dat diploma aanstellen om volledig conform de regels te zijn.

Taravel zelf lijkt er rustig onder: “Dat baart me geen zorgen, de club werkt eraan. Normaal gezien heeft dat geen invloed op de beslissing of ik aanblijf of niet. Volgende week is er misschien meer nieuws, maar momenteel ben ik enkel bezig met de match tegen Club Brugge.”

Volgens de club gaat het voorlopig om een louter administratieve kwestie. Taravel bezit wel een UEFA A-diploma, maar dat volstaat niet om in de Jupiler Pro League als hoofdtrainer te fungeren. De deadline voor het voldoen aan deze regel is 10 april 2026.

Trainerscursus in het buitenland

Om het probleem te omzeilen zal Taravel binnenkort een trainerscursus volgen in het buitenland. Zo kan hij het benodigde Pro License-diploma zo snel mogelijk behalen en de reglementaire vereisten inlossen.

Daarnaast kan Anderlecht terugvallen op jeugdcoaches Roel Clement en Stéphane Stassin, die beiden wél over een Pro License-diploma beschikken. Indien nodig kan een van hen tijdelijk op de bank plaatsnemen.





Voorlopig blijft het team zich concentreren op het sportieve, terwijl de administratieve formaliteiten geregeld worden. Taravel hoopt zo aan het einde van het seizoen volledig gecertificeerd te zijn en zijn werkzaamheden zonder beperkingen voort te zetten.