Voormalig sterkhouder KAA Gent: "Vertrek tegen mijn principes, maar moest voor mezelf kiezen"

Julien De Sart, ex-middenvelder van KAA Gent, blikt terug op zijn verrassende vertrek twee seizoenen geleden, kort nadat hij zijn contract had verlengd. "Toen ik mijn contract met vier jaar verlengde, dacht ik echt dat ik mijn carrière bij Gent zou beëindigen", vertelt De Sart nu bij RTBF.

Toch veranderde alles door een onverwacht telefoontje. “Het was een aanbod uit Qatar. Normaal betalen ze geen transfers, maar dit was anders: zes à zeven miljoen euro voor de club en een zeer goed salaris voor mij over drie jaar", legt hij uit.

De club presenteerde het project van het kampioenschap en hoe hij jongeren kon begeleiden, wat hem sterk aansprak.

De Sart deed ook onderzoek naar het leven ter plaatse. “De meningen waren unaniem: het is een veilige omgeving, goed voor de kinderen, en een prettige manier van leven. Dat doet je nadenken, zeker na het vertrek van Vanhaezebrouck, dat me meer raakte dan ik had gedacht.”

Julien De Sart koos voor zichzelf toen hij Gent verliet

Hij benadrukt dat hij de beslissing niet licht nam. “Toen de aanbieding uit Qatar kwam, wist ik dat ik dit niet een tweede keer kon laten schieten. In januari had ik al een aanbieding afgewezen en toen gingen drie à vier spelers wel weg. Nu moest ik voor mezelf kiezen en mijn kans grijpen, ook al betekende dat een conflict met mijn principes.”



De vraag of hij wrok koestert richting de clubleiding, beantwoordt De Sart duidelijk. “Nee, ze hebben me juist de kans gegeven vier jaar te tekenen. Ik begrijp de situatie van de club en waardeer dat ze in januari niet hebben verkocht. Maar deze kans kon ik niet laten liggen.”