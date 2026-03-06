Ook onderin is de spanning te snijden: wie kan play-downs vermijden en wat is de strohalm voor Dender?

Nog drie speeldagen in de Jupiler Pro League en er kan nog veel gebeuren. Niet enkel bovenaan het klassement, maar ook onderaan het klassement wordt met argusogen gekeken naar de stand. En hoe loopt het af?

De kloof tussen KRC Genk (38 punten) op plaats zes en Charleroi (33 punten) op drie speeldagen van het einde is amper vijf punten. En zo wordt de strijd om de zesde plaats bijzonder spannend. Maar ook die voor plaats twaalf gaat nog spannend worden.

Zulte Waregem (29 punten) staat voorlopig op die plek en moet voorlopig géén Relegation Play-offs spelen. OH Leuven en Cercle Brugge volgen echter op één puntje, La Louvière op de voorlaatste plaats op drie punten.

FCV Dender begint opnieuw te bouwen onder Yannick Ferrera

Enkel FCV Dender moet zich al verzoenen met die 'play-off 3', maar heeft ook nog drie speeldagen onder nieuwe coach Yannick Ferrera om daar met zoveel mogelijk punten aan te beginnen. Er is geen puntenhalvering, dus elk punt telt om degradatie te vermijden.

In zes duels gaan ze de laatste plaats moeten gaan proberen te vermijden. Met nog duels tegen Charerloi, Union SG en Gent wordt dat alvast niet makkelijk. Daarna zal het dus moeten gebeuren in de play-offs - of zeg maar play-downs.

Strijd om de twaalfde plaats wordt bikkelhard

De laatste strohalm is een duel met de winnaar van de play-offs in de Challenger Pro League. De winnaar (op dit moment) van Beerschot, Lommel, Club Luik en Patro Eisden Maasmechelen. Pittig, maar niet onhaalbaar.





Zulte Waregem krijgt nog Standard (T), Gent (U) en Charleroi (T); OH Leuven nog Westerlo (T), Charleroi (U) en Antwerp (T); Cercle Brugge nog STVV (U), La Louvière (T) en Anderlecht (U) en La Louvière nog Antwerp (T), Cercle Brugge (U) en Genk (T).