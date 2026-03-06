Voormalig Anderlecht-assistent Mo Ouahbi krijgt als Marokkaans bondscoach hulp van... Andrès Iniesta

De Marokkaanse voetbalbond staat voor een opvallende samenwerking. De Belgische Marokkaan Mo Ouahbi, jarenlang actief bij Anderlecht, is pas voorgesteld als nieuwe bondscoach en zou binnenkort mogelijk met Andrés Iniesta moeten samenwerken.

De Spaanse legende wordt namelijk genoemd als toekomstige sportief directeur van de federatie. Ouahbi is in België geen onbekende. Hij werkte jarenlang bij de jeugdopleiding van RSC Anderlecht en maakte er naam als talentontwikkelaar. Later schopte hij het ook tot assistent-trainer bij de eerste ploeg, waarna hij zijn carrière verder uitbouwde bij de Marokkaanse bond.

Daar maakte hij indruk met de nationale jeugdploegen. Ouahbi leidde Marokko Onder 20 zelfs naar een wereldtitel, wat hem uiteindelijk de kans opleverde om bondscoach van de Atlasleeuwen te worden. Hij moet het land door het WK van 2026 in de Verenigde Staten, Mexico en Canada loodsen.

Andrès Iniesta voert gesprekken om sportief directeur van Marokko te worden

Op bestuurlijk niveau wil Marokko de lat intussen nog hoger leggen. De federatie probeert Andrés Iniesta te overtuigen om sportief directeur te worden. Volgens verschillende media zijn de gesprekken al vergevorderd, al is er voorlopig nog geen definitieve overeenkomst.

Iniesta stopte in 2024 met voetballen na zijn periode bij Emirates Club. Sindsdien richt de voormalige wereldkampioen zich vooral op ondernemerschap, coaching en verschillende projecten binnen het voetbal.

Daarnaast is hij ook al actief achter de schermen bij clubs. Zo is Iniesta adviseur en investeerder bij zijn jeugdclub Albacete en bij het Deense FC Helsingør. Als hij effectief voor Marokko kiest, wordt hij de sportieve baas van bondscoach Ouahbi.



