Drama voor Anderlecht-speler: voor de tweede keer onder het mes en hij is voor onbepaalde tijd out

De blessure van César Huerta blijft een hoofdpijndossier voor RSC Anderlecht. De Mexicaanse winger staat ondertussen al meer dan vier maanden aan de kant nadat in oktober een pubalgie werd vastgesteld. De situatie is er intussen niet beter op geworden.

De ingreep bracht echter niet het verhoopte resultaat. Volgens trainer Jérémy Taravel is er nadien een probleem opgedoken, waardoor Huerta opnieuw onder het mes moest.

“Er is een probleem gerezen en hij heeft beslist zich in België opnieuw te laten opereren. Of het WK voorbij is voor hem? Nee, we mikken nog steeds op een terugkeer voor het einde van het seizoen", aldus Taravel.

De blessure blijkt dus complexer dan verwacht. Het is ook wat de schuld van Huerta zelf, die zich per se in de VS wou laten opereren. De medische staf van Anderlecht had een snellere en betere oplossing in gedachten, maar Huerta dreef zijn wil door.

Terugkeer Huerta tegen einde van de play-offs?

Een pubalgie geneest bij veel topsporters doorgaans goed na een operatie, maar bij voetballers ligt dat anders. Door de vele draai- en kapbewegingen moet de lies volledig hersteld zijn. De medische staf wil daarom absoluut vermijden dat Huerta opnieuw weken of maanden moet revalideren.



Toch blijft het geloof in Huerta groot op Neerpede. De Mexicaan beschikt over het profiel om een vaste waarde te worden. Alles is er echter op gericht om hem volledig fit te krijgen richting het einde van de play-offs.