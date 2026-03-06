Verliest Union deze zomer weeral een absolute sterkhouder? 48 keer meer waard dan ze ervoor betaalden

Na een sterk seizoen bij Union Saint-Gilloise trekt Anan Khalaili de aandacht in het buitenland. Benfica zou zijn evolutie volgen, maar de entourage van de speler blijft erg discreet.

Volgens de informatie van journalist Sacha Tavolieri zou Benfica Anan Khalaili van dichtbij volgen met het oog op de komende zomermercato. De Portugese club zou de jonge Israëliër nauwlettend in de gaten houden.

Dit seizoen werd Khalaili vaak gebruikt bij Union Saint-Gilloise. De 21-jarige speler zit aan 38 wedstrijden, met vijf goals en één assist op de teller. Sébastien Pocognoli rekende sterk op hem, net als David Hubert.

Bij Maccabi Haifa was hij amper 250.000 euro waard. Vandaag is dat 48 keer zoveel. Zijn marktwaarde wordt door Transfermarkt geschat op 12 miljoen euro. Opnieuw een meesterzet van de scoutingcel van Union.

Anan Khalaili zou al 12 miljoen waard zijn

Maar aan de kant van de speler wil men het voorlopig niet over een transfer hebben. La DH contacteerde zijn makelaar Boaz Goren, die de gesprekken over zijn toekomst liever wat temperde.



"Wij zullen geen commentaar geven op informatie over Anans toekomst. Hij heeft nog grote doelen te bereiken met Union en daar gaat al zijn aandacht naartoe." Met een contract tot juni 2028 blijft Union in een sterke positie als er een bod binnenkomt.