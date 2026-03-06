Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot

Bpost pakt uit ... met ex-speler Zulte Waregem, Antwerp, OH Leuven en Beerschot
Foto: © Photonews

Kent u Charni Ekangamene nog? Hij was ooit profvoetballer bij onder meer Zulte Waregem, maar heeft nu een heel erg andere job. Hij is namelijk ... postbode. Een opvallende carrièreswitch, zoveel is duidelijk.

"Charni is een postbode met een parcours dat je niet vaak ziet. Voor hij bij ons kwam, was hij profvoetballer en speelde hij zelfs bij Manchester United", aldus Bpost in een bericht dat ze gretig deelden via de sociale media.

"Vandaag is zijn nieuwe speelveld de wijk van zijn ronde in Antwerpen. Elke dag zorgt Charni voor de levering van jullie pakketten en brieven, bij jullie thuis of in een Bbox als je dat liever hebt. Voor hem maakt juist die precisie het verschil."

"Wat hij zo graag heeft aan Bpost? De vrijheid om zijn ronde zelf te organiseren zodat hij zijn werk met zorg kan doen, op zijn eigen tempo. Ook na zijn tijd in grote stadions is Charni heel bescheiden gebleven. Als hij zijn uniform niet draagt, speelt hij nog altijd voetbal bij Berchem Sport en brengt hij graag tijd door met zijn familie en vrienden."

De wereldreis van Charni Ekangamene

Ekangamene heeft er al een hele wereldreis opzitten. Zo vertrok de Antwerpenaar op jonge leeftijd van Antwerp naar Manchester United, waar hij het tot bij de beloften schopte. Bij Zulte Waregem speelde hij achttien wedstrijden in 1A, ook voor OH Leuven en Beerschot speelde hij wedstrijden.

Daarna was Ekangamene actief in Nederland, Slowakije, Spanje en Gibraltar. Lokeren-Temse haalde hem terug naar België in 2022, via Rupel Boom belandde hij ondertussen bij Berchem Sport dichter bij huis. Momenteel combineert hij voetballen met een job als postbode.

