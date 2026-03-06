Jérémy Taravel legt uit waarom Anderlecht plots aan de lopende band scoort

RSC Anderlecht trekt met veel vertrouwen richting Club Brugge. Paars-wit scoort de voorbije weken vrij vlot en wil die lijn ook in het Jan Breydelstadion doortrekken.

Topduel tussen Club Brugge en Anderlecht

Het duel tegen Club Brugge is heel erg belangrijk voor RSC Anderlecht, maar misschien nog veel meer voor Jérémy Taravel als hij als interimtrainer wil aanblijven bij paars-wit.

“Een test? Ja en nee; het blijft een match zoals alle andere. We werken eraan op training om ons zo goed mogelijk voor te bereiden op zondag, zoals altijd. Maar een match in Brugge is altijd ingewikkeld. Aan ons om onze eigen dynamiek en focus te behouden”, klinkt het in Het Nieuwsblad.

Vrank en vrij vooruitspelen zoals in de beker tegen Royal Antwerp FC zal het zeker niet zijn. Want er staat voor Anderlecht ontzettend veel op het spel in de restende matchen van de reguliere competitie, zo geeft de interimaris aan.

Anderlecht scoort heel erg vlot

Er wordt veel gepraat over die match tegen Antwerp als referentiematch, maar elke match is anders voor mij. Het is superbelangrijk om diezelfde dynamiek en energie zaterdag te kunnen brengen. Maar elke wedstrijd moet anders voorbereid worden”, klinkt het.

Wat wel opvalt is dat Anderlecht vlot scoort op dit moment. Volgens Taravel het resultaat van het werk door de week, maar vooral door kleine positieveranderingen binnen het elftal.



Lees ook... Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"›

“Daardoor hebben de aanvallers hun vertrouwen en creativiteit teruggevonden. Ze kunnen op verschillende posities uit de voeten. Ik vind het belangrijk dat ze geen vaste posities hebben, maar verschillende ruimtes bezetten op het juiste moment”, besluit Taravel.