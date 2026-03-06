Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"

Leko en Taravel gooien bloemetjes naar elkaar voor Club Brugge-Anderlecht: "Hij is een voorbeeld voor mij"
Club Brugge-Anderlecht is nu nog niet beslissend, maar geen van beide ploegen wil de historische topper natuurlijk verliezen. Zondag staat wel een bijzonder weerzien op het programma.

Ivan Leko en Jérémy Taravel kruisen opnieuw de degens, nadat ze vorig seizoen samenwerkten bij Standard. Destijds was Taravel de assistent van Leko. Taravel heeft nooit onder stoelen of banken gestoken dat hij veel respect heeft voor Leko. “Ivan is een voorbeeld voor mij. Vorig jaar bij Standard was een van de mooiste seizoenen ooit voor mij", vertelde de Anderlecht-coach eerder.

Leko reageert bescheiden op de complimenten. “Leuk om te horen, maar dat is misschien zelfs teveel respect voor mij. Jérémy is een vriend geworden en hij zit in mijn hart. Het was de bedoeling om langer samen te werken, maar in voetbal loopt dat niet altijd zoals je voorziet.”

Ivan Leko en Jérémy Taravel zijn goeie vrienden

De Kroaat looft ook de kwaliteiten van Taravel. “Hij is een trainer met groot potentieel en beheerst alle facetten van het spel. Ik hoor hem zeker nog vaak; we sturen elkaar geregeld berichten.”

Toch blijft de focus op zondag duidelijk. “Deze week moest ik hem niet horen", zei Leko met een glimlach. “Ik gun hem het allerbeste, maar zondag hoop ik op een goede match: winst voor ons.” Taravel reageerde op dezelfde vraag. "Nee, deze week heb ik hem niet gehoord. Er zijn geen berichten gestuurd."

En met een knipoog sluit Leko af: “Dan kan ik aan Jérémy zeggen: volgende keer meer geluk.” Het belooft dus een duel vol wederzijds respect én strijd te worden op het veld.

Volg Club Brugge - Anderlecht live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30 (08/03).

Jupiler Pro League

 Speeldag 28
La Louvière La Louvière 20:45 Antwerp Antwerp
OH Leuven OH Leuven 07/03 Westerlo Westerlo
FCV Dender EH FCV Dender EH 07/03 Charleroi Charleroi
Union SG Union SG 07/03 KRC Genk KRC Genk
Club Brugge Club Brugge 08/03 Anderlecht Anderlecht
KAA Gent KAA Gent 08/03 KV Mechelen KV Mechelen
Zulte Waregem Zulte Waregem 08/03 Standard Standard
STVV STVV 08/03 Cercle Brugge Cercle Brugge

