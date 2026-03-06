Van Der Elst heeft duidelijke waarschuwing voor Genk, ondanks mindere matchen van Union

Zaterdag staat er een interessant duel tussen Union SG en KRC Genk op de agenda. Franky Van Der Elst heeft alvast een waarschuwing klaar voor de Limburgers.

Waarschuwing voor KRC Genk

De meeste ogen zullen dit weekend ongetwijfeld gericht zijn op het duel tussen Club Brugge en RSC Anderlecht op zondag, maar zaterdag is er al de topper tussen Union SG en KRC Genk.

De Brusselaars komen uit een heel slechte wedstrijd op bezoek bij Westerlo, terwijl Genk als een pletwals over KAA Gent heen rolde. Toch is analist Franky Van Der Elst bijzonder voorzichtig als het om de Genkse kansen gaat.

Onwaarschijnlijke cijfers

“Het zou weer eens een typische Union-match kunnen worden: niet te geweldig voetballen, maar er wel het maximale uithalen”, waarschuwt hij in Het Nieuwsblad alvast de bezoekers.

Voor eigen volk slaagt Union SG daar vrijwel altijd in. De laatste thuisnederlaag dateert al van 16 februari vorig jaar, toen met 0-1 tegen KV Mechelen.

“Sindsdien: achttien keer gewonnen en twee keer gelijkgespeeld. Ze slikken er ook nauwelijks een tegendoelpunt. Dat is toch onwaarschijnlijk?”, vraagt Van Der Elst zich af.