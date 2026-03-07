Adriano Bertaccini doorbreekt stilte over zijn heel opvallend ritueel bij Anderlecht

Bij Anderlecht draait het plots weer een pak beter. Opvallend detail: vlak voor de sterke reeks trok Adriano Bertaccini met wierook door Neerpede om de negatieve energie te verjagen.

Onlangs dook er een opvallend verhaal op over Adriano Bertaccini. De aanvaller van Anderlecht was namelijk met wierook rondgegaan op Neerpede toen zijn club in een bijzonder slechte periode zat. Sindsdien verloor paars-wit niet meer.

"Ik ben geen tovenaar, hé. Ik wilde gewoon iets doen", zegt hij er zelf over bij Het Nieuwsblad. "Je hoeft er niet in te geloven. Ik wilde het eigenlijk zo anoniem mogelijk doen. Ik ben die middag tot 15.30 uur op de club gebleven, tot iedereen bijna weg was. Alleen, gasten als Moussa Diarra, Anas Tajaouart en de trainers liepen hier nog rond."

Bertaccini reageert zelf op opvallend ritueel bij Anderlecht

"Dan ben ik toch maar aan dat wierookrondje begonnen. Met één stokje, hè. Ik paste het ook al toe bij STVV en Standard vroeger, maar toen brandde ik het vooral thuis. Het is iets wat ik meekreeg van mijn moeder die zeer spiritueel is. Zij gelooft ook in de energie van de planeten", ging Bertaccini verder.

Een dag na het ritueel van Bertaccini won Anderlecht met 0-4 van Antwerp. Nadien volgden het gelijkspel op RAAL, de 2-4 op Zulte Waregem en de 5-1 tegen OH Leuven. Dat het beter loopt na de wierookronde valt niet te ontkennen.

"Ik geloof daar nu eenmaal in. Er hing zoveel negativiteit rond de club en sinds dat ritueel is er toch beterschap. Dat ligt natuurlijk niet puur aan die wierook. De mentaliteit is er opnieuw, de glimlach is terug op onze gezichten... Jérémy Taravel pusht ons, maar alle beetjes helpen. Natuurlijk plagen de ploegmaats me met die gewoonte. Nathan De Cat noemt het cinema, maar hij laat me in mijn geloof", besluit de spits.