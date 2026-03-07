Geen twijfel mogelijk? "Hij is 100% de toekomst van de Rode Duivels"

Een West-Vlaming die bij Standard speelt. Het blijft een bijzondere keuze van Ibe Hautekiet om het in Luik te willen maken.

Senne Lammens is 100% de toekomst van de Rode Duivels

Een tijdje terug was de 23-jarige verdediger te gast in Not so FAQ (‘Not so Frequently Asked Questions’) van Dave Peters bij Het Nieuwsblad.

Daar kwam ook de vraag op tafel wat Senne Lammens kan betekenen voor de nationale ploeg. “Senne Lammens is 100% de toekomst van de Rode Duivels”, klonk het bij Hautekiet.

De twee zaten samen op internaat en speelden ook in dezelfde jeugdreeksen. “Toen ik een jaar bij Club Brugge zat, heb ik thuis tegen mijn ouders gezegd dat hij een fenomenale carrière zou maken.”

Als een robot

Lammens heeft volgens Hautekiet een ongeziene mentaliteit. “Heel gestructureerd en hij wijkt er geen millimeter vanaf. Als een robot misschien wel, maar dan een aangename versie voor alle duidelijkheid.”

Lees ook... "Deze week duidelijk gemaakt": Coach van Zulte Waregem maakt statement›

Een verdediging mag blij zijn met iemand als Lammens, zo oordeelt Hautekiet. “Het geeft enorm veel vertrouwen. Ik heb mij – als ik het over vroeger heb - nooit zo zeker gevoeld op een veld als met Senne achter me”, besluit hij.